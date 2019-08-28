ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم الاربعاء 28/8/2019 برج العقرب على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:02 م
برج العقرب
برج العقرب
أسماء عبد الحفيظ
توقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم، الأربعاء، لمواليد برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفي، ومن صفات برج العقرب الكتمان لما يدور بداخلهم.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى

القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم أن تظل هادئا.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفى

ينصحك الفلك أن تقاوم التشوش وأن تقوم بما عليك تجاه الآخر.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد الصحى

أمورك الصحية باتت في وضع يتطلب العلاج السريع قبل فوات الأوان.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب الفترة المقبلة

ستتعرض اليوم لكثير من الاستفزاز حافظ على هدوئك مهما تعرضت للاستفزاز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظك اليوم الثلاثاء 2 -7-2019 .. برج العقرب مهنيا وعاطفيا وصحيا

مهنيًا وصحيًا وعاطفيًا..حظك اليوم السبت 6/7/2019 .. برج العقرب على الصعيد المهني تأتيك مكافأة قريبًا

حظك اليوم الاثنين 15 /7 /2019 برج العقرب على الصعيد الصحى و المهنى والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 17-7-2019.. برج الثور على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 7 /8 /2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت 10/8/2019 وتوقعات الابراج على الصعيد المهنى والعاطفى والصحية

ترشيحاتنا

بـ مكياج ترابي ومجوهرات فخمة.. أصالة تخطف الأنظار في السعودية

بعد تصدره الترند.. مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسي فارق العمر 20 عاما وتعمل صحفية فن

بعد حملات الداخلية لضبط المخالفين.. 6 حالات تعرض المحال والمقاهي للإغلاق.. تفاصيل

4 جنيهات ارتفاعا.. اسعار الذهب اليوم الاربعاء 28-8-2019

بعد غياب سنوات.. أحدث ظهور للفنانة عفاف راضى

البرلمان يعبر عن غضبه من محمد رمضان.. يصف أعماله بـ المنافية للآداب.. ومطالب بتدخل المسئولين لوقفها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب سنوات.. أحدث ظهور للفنانة عفاف راضى

بـ مكياج ترابي ومجوهرات فخمة.. أصالة تخطف الأنظار في السعودية

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل