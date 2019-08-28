حظك اليوم الاربعاء 28/8/2019 برج العقرب على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

توقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم، الأربعاء، لمواليد برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفي، ومن صفات برج العقرب الكتمان لما يدور بداخلهم.



حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى



القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم أن تظل هادئا.



حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفى



ينصحك الفلك أن تقاوم التشوش وأن تقوم بما عليك تجاه الآخر.



حظك اليوم برج العقرب على الصعيد الصحى



أمورك الصحية باتت في وضع يتطلب العلاج السريع قبل فوات الأوان.



توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب الفترة المقبلة



ستتعرض اليوم لكثير من الاستفزاز حافظ على هدوئك مهما تعرضت للاستفزاز.