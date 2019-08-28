التعليم العالي تلتقي بالمتدربين لإعداد أول فريق طبي في مصر في مجال جراحات زراعة الرئة من المتبرعين

التقى مسؤولو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بالفريق الطبي الموفد من إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتدريب والتأهيل لإعداد أول فريق طبي في مصر في مجال جراحات زراعة الرئة من المتبرعين .



وجاء اللقاء في إطار الزيارة التي تقوم بها الوزارة حاليًا لليابان للمشاركة في فعاليات مؤتمر طوكيو السابع للتنمية الإفريقية (التيكاد)،

و شارك في اللقاء د. هيروشي دايت - الأستاذ بجامعة كيوتو ، وهو من أشهر جراحي زراعة الرئة من المتبرعين ، ويشمل الفريق الطبي المصري أطباء متخصصين في مجال الجراحة والتخدير والأشعة والمعامل .



ووجهت قيادات الوزارة خلال اللقاء بضرورة زيادة أعداد المتدربين من مختلف الجامعات المصرية في مجال جراحات زراعة الرنة مشيدًا بقدرة الأطباء المصريين في اكتساب المزيد من المهارات التي ستساعد في شفاء المرضى .



وقد أشاد هيروشي ، بكفاءة ومهارة وانضباط الفريق المصري ، وأبدى الاستعداد لاستقبال مزيد من الأطباء المصريين للتدريب في هذا المجال .



جدير بالذكر انه تم الإعلان عن دورات تدريبية في مجالات الطب الدقيقة ومنها ( زراعة الرنة ) في إطار خطة الوزارة لدعم واكتساب مهارات لشباب الأطباء والباحثين المصريين .



وفي هذا الإطار قد قامت جامعة عين شمس ممثلة في كلية الطب بترشيح عدد ( 7 ) من أعضاء هيئة التدريس في المجالات المختلفة وذلك للسفر لجامعة كيوتو اليابانية للدراسة والتدريب على عمليات زراعة الرنة .



كما أصدر الوزارة توجيهات للمكتب الثقافي المصري بطوكيو بضرورة الإعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الأطباء خلال الفترة القليلة القادمة .