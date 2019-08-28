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حوادث

مصرع طفل صعقا بالكهرباء بالدقهلية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:12 ص
صدى البلد
همت الحسينى
لقى طفل مصرعه صعقا بسبب صعق كهربائى بإحدى قرى نبروه التابعة لمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للرائد محمد على رئيس مباحث نبروه يفيد بمصرع يحيى عمر محمد 12 عاما طالب ومقيم لدى جده لوالدته بقرية طبنوها التابعة للمركز.

وبسؤال جده عزت احمد محمد 63 عاما عامل قرر بأن الطفل أثناء عبثه بالأسلاك الكهربائية بالمنزل صعقه تيار كهربائي أدى لوفاته حيث توقف القلب.

وأضاف ان والدى الطفل محبوسين فى قضية اتجار عمله وتحرر محضر بالواقعة.

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