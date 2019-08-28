رئيس جامعة بنها يكرم الطالب شهاب عبد العزيز لحصوله على ذهبية رمي القرص

هنأ الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الطالب شهاب محمد عبدالعزيز بكلية التربية الرياضية ولاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى لحصوله على ذهبية رمي القرص في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.



وأعرب السعيد عن سعادته بهذا الإنجاز العظيم الذى يضاف الى رصيد شباب وأبناء جامعة بنها ومصر المخلصين لوطنهم، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على دعم اللاعب الفائز ورعايته رياضيا لتحقيق مزيد من الإنجازات والبطولات.



من جانبه هنأ الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الطالب شهاب محمد وأكد أن الجامعة لا تألو جهدًا فى الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتوفير مناخ مناسب لممارستها ودعم أفكار الشباب وتشجيع المبادرات الطلابية الهادفة.



وقال الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية ببنها أن الكلية ترعى أبنائها الرياضيين الذين يستطعون تحقيق إنجازات للجامعة ولمصرنا الغالية عن طريق تشجيعهم وتوفير لهم كافة الإمكانيات التى تساعدهم لتحقيق أفضل المراكز الرياضية.



يذكر أن شهاب محمد، لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، قد نجح في إضافة ميدالية ذهبية للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب بعدما وصل لمسافة ٥٩:٢٣ مترا، ليتوج بالذهبية والمركز الأول.



كما حصل شهاب أيضًا على الميدالية الذهبية في بطولة الكبار في شهر يوليو 2019 برقم جديد وهو 59.01 متر فى مسابقة رمى القرص ، كما تأهل لنهائى دورة الألعاب العالمية للجامعات فى مدينة نابولي فى ايطاليا ايضا فى يوليو 2019 برقم 56.59 متر.



كما حصل على ميداليتين ذهبيتين فى رمى القرص ودفع الجلة خلال بطولة الجامعات المصرية في 2018 وحصل على الميدالية البرونزية فى بطولة وطن للجامعات خلال أبريل 2019.