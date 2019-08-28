صباح البلد يبرز كلمة أبو العينين فى قمة التيكاد 7 باليابان.. فيديو

قالت الإعلامية هند النعسانى، إن رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الياباني، أكد أن مصر لديها تشريعات قوية تعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وأنه قبل أيام وافق البرلمان المصري بدعم من الحكومة وجهد من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة ، على إعفاء التوسعات فى المشروعات للمستثمرين من الضرائب لمدة 5 سنوات كما لو كانت تلك التوسعات مشروعا جديدا، الأمر الذي يشجع المستثمرين على زيادة الاستثمارات بشكل كبير.





وأضافت هند النعسانى، خلال حديثها في برنامج «صباح البلد» المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن رجل الأعمال محمد أبو العينين، شارك في افتتاح منتدى الأعمال المصري - الياباني الذي يعقد على هامش مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى بفعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولي "تيكاد 7" بمدينة يوكوهاما بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة.





وأشار أبو العينين إلى أن أرقام التعاون بين مصر واليابان زادت عن السنوات الماضية، ولكنها لا تعكس قوة البلدين "مصر واليابان" فكلاهما بلد عظيم، ولا يعكس الإقبال الكبير، وقوة ما يحدث فى أفريقيا من تطور، فطريق التنمية والتقدم فى أفريقيا يبدأ من مصر فهي بوابة القارة السمراء، فعلينا الاتجاه للمناطق الحرة المعفاة من الضرائب، ويكون ذلك بخلق مدينة يابانية صناعية، خاصة مع وجود طريق الحرير الذي يمر عبر الشرق الأوسط، فمصر ليست بوابة لـ 100 مليون نسمة فقط ولكن للسوق الأفريقية "مليار و200 مليون نسمة" يمكن أن تصل إليهم المنتجات اليابانية بسهولة.





وأكد أبو العينين أن إقامة المشروعات وزيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر مع وجود التشريعات الجديدة والفرص المتاحة سيحقق نقلة كبيرة بين البلدين، مقترحا تأسيس البنك الياباني والذي سيعمل على خدمة المستثمرين فى المناطق الصناعية وسيعكس الرؤية المستقبلية لتحقيق مزيد من الانجازات بين مصر واليابان وأفريقيا.



