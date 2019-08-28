أخبار الفن والفنانين: حلا شيحة في أحدث جلسة تصوير.. محمد رمضان يتجاهل الانتقادات.. زينة ترد على استفزاز متابع بـ الساحل

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آخر الاستعدادات قبل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي.. صور

يفتتح خلال ساعات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي دورته الـ 76 ، بأحدث أفلام المخرج الياباني هيروكازو كوري إيدا "برافدا" أو الحقيقة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

كما سيدخل الفيلم المنتظر أيضا قائمة الأفلام المتنافسة على جوائز المهرجان ضمن أفلام المسابقة الرئيسية.



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شاهد.. شريف رمزي برفقة زوجته ودنيا سمير غانم وهشام ماجد في تجمع فني

شارك الفنان شريف رمزي جمهوره بصورة جديدة له مع زوجته الفنانة ريهام أيمن والفنان هشام ماجد وزجته ودنيا سمير غانم عبر خاصية "story " بإنستجرام.

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عن أزمتها مع أحمد عز.. متابع لـ زينة: ما تعمليش مشاكل في الساحل.. والفنانة ترد شاهد.. شريف رمزي برفقة زوجته ودنيا سمير غانم وهشام ماجد في تجمع فنيشارك الفنان شريف رمزي جمهوره بصورة جديدة له مع زوجته الفنانة ريهام أيمن والفنان هشام ماجد وزجته ودنيا سمير غانم عبر خاصية "story " بإنستجرام.عن أزمتها مع أحمد عز.. متابع لـ زينة: ما تعمليش مشاكل في الساحل.. والفنانة ترد

ردت الفنانة زينة على تعليق أحد متابعيها على صورتها الأخيرة عبر انستجرام يطالبها بعدم خلق المشاكل في الساحل الشمالي.



وكتبت زينة تعليقا على متابعها: "حاضر"، بعد أن كتب: "متعمليش مشاكل في الساحل بقي" .



وتابع: "عسل .. أنا هشهد معاكي كده " لترد عليه زينة قائلة "والله ضحكتني".

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حلا شيحة في أحدث جلسة تصوير بالأبيض والأزرق

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها عبر "story" موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وحلت الفنانة حلا شيحة بإطلالة جذابة بارتدائها "تيشرت بالأبيض والأزرق" مع وضع ميك اب ترابي خفيف علي وجهها مع تصفيف شعرها وإسداله علي كتفها.

لمزيد من التفاصيل ردت الفنانة زينة على تعليق أحد متابعيها على صورتها الأخيرة عبر انستجرام يطالبها بعدم خلق المشاكل في الساحل الشمالي.وكتبت زينة تعليقا على متابعها: "حاضر"، بعد أن كتب: "متعمليش مشاكل في الساحل بقي" .وتابع: "عسل .. أنا هشهد معاكي كده " لترد عليه زينة قائلة "والله ضحكتني".حلا شيحة في أحدث جلسة تصوير بالأبيض والأزرقنشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها عبر "story" موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.وحلت الفنانة حلا شيحة بإطلالة جذابة بارتدائها "تيشرت بالأبيض والأزرق" مع وضع ميك اب ترابي خفيف علي وجهها مع تصفيف شعرها وإسداله علي كتفها.

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:رغم الانتقادات.. محمد رمضان يواصل احتفالاته بنجاح حفله في الساحل الشمالييواصل الفنان محمد رمضان، الاحتفال بنجاح حفلته الغنائية التي أقيمت في الساحل الشمالي ، بحضور ١٥٠ ألف شخص، رغم الانتقادات التي يتعرض اليها.ونشر رمضان عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ردود الافعال حول حفله التي حملت اسم اقوى حفلة في الساحل.