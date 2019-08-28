الكويت الكويتي يواجه الشرطة العراقي في البطولة العربية

يستضيف فريق الكويت الكويتي نظيره الشرطة العراقي، اليوم، الأربعاء، في تمام السادسة والربع مساءً، بذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).



ويسعى الكويت في مواجهة اليوم، بقيادة المدرب السوري حسام السيد المدير الفني الجديد، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التأهل في مباراة العودة.



في المقابل، يأمل الشرطة بطل الدوري العراقي، في تحقيق بداية قوية والوصول إلى الأدوار النهائية، بعدما أقام معسكر مغلق بالبصرة، استعدادا للبطولة.



ومن المقرر، أن يدير اللقاء طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا.