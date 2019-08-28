ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكويت الكويتي يواجه الشرطة العراقي في البطولة العربية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:18 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يستضيف فريق الكويت الكويتي نظيره الشرطة العراقي، اليوم، الأربعاء، في تمام السادسة والربع مساءً، بذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).

ويسعى الكويت في مواجهة اليوم، بقيادة المدرب السوري حسام السيد المدير الفني الجديد، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التأهل في مباراة العودة.

في المقابل، يأمل الشرطة بطل الدوري العراقي، في تحقيق بداية قوية والوصول إلى الأدوار النهائية، بعدما أقام معسكر مغلق بالبصرة، استعدادا للبطولة.

ومن المقرر، أن يدير اللقاء طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على رأسهم 2 من مصر.. 32 فريقا يشارك في البطولة العربية.. تعرف عليهم

قرعة دور الـ 32 في البطولة العربية كاملة بمشاركة الفرق المصرية

محمد مصيلحي: فريق العربي من كبار آسيا ونسعى لتكرار سيناريو البطولة الماضية

البطولة العربية.. الاتحاد السكندري ضيفا على العربي الكويتي بدور الـ32

البطولة العربية.. صحف الكويت تحذر العربي الكويتي من مواجهة الاتحاد السكندري

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي في البطولة العربية

ترشيحاتنا

فيديو جراف | 5 خطوات تحميك من استبعاد بطاقة التموين

يسع لـ 7500 مصل .. مدبولي يستعرض خطة تطوير ساحة ومسجد الحسين .. صور

موكب يليق بملوك مصر.. الآثار تعلن أسباب تأجيل نقل مومياوات التحرير إلى متحف الحضارة

الزمالك ضد مصر المقاصة.. رد فعل ميدو على رسالة مرتضى منصور

قعَّد لاعيبه في البيت.. علاء عبد العال عن تدريب حسام حسن لـ منتخب مصر: مش وقته

عن أزمتها مع أحمد عز.. متابع لـ زينة: ما تعمليش مشاكل في الساحل.. والفنانة ترد

الحقيقة الكاملة.. ابن حسن حمدي يكشف عن تفاصيل نقل رئيس الأهلي إلى سجن طره

تعرف على المصري الوحيد في الجهاز الفني للنادي الأهلي

قعَّد لاعيبه في البيت.. علاء عبد العال عن تدريب حسام حسن لـ منتخب مصر: مش وقته

اجتماع هام لاتحاد الكرة الجديد اليوم.. تعرف على التفاصيل

موعد مباراة الزمالك وكيل الألماني في كأس العالم للأندية لليد والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في كأس مصر والقنوات الناقلة

كأس مصر.. التشكيل المتوقع لنادي الزمالك أمام مصر المقاصة

اخبار الرياضة.. أزارو يعود لقائمة المغرب.. مدرب مصري فى جهاز الأهلي الجديد.. وتركى آل الشيخ يضم الصفقة العاشرة

مدرب الداخلية السابق: أحمد علاء في الأهلي يعيد تجربة سعد سمير

فرج عامر يطالب الجبلاية بإيقاف الدوري في هذه الحالة

كعبه عالي على الزمالك .. مصر المقاصة يتفوق على الأبيض فى المواجهات المباشرة .. فيديو

مرتضى منصور يعترض على حكم مباراة الزمالك ومصر المقاصة.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج ترابي ومجوهرات فخمة.. أصالة تخطف الأنظار في السعودية

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل

شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول