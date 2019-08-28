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رياضة

اخبار الرياضة.. أزارو يعود لقائمة المغرب.. مدرب مصري فى جهاز الأهلي الجديد.. وتركى آل الشيخ يضم الصفقة العاشرة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:38 ص
وليد أزارو
وليد أزارو
حسن العمدة
ينشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية وجاءت كالتالي:

خليلوزيتش يعلن قائمة المغرب.. تعرف على موقف وليد أزراو وبن شرقي وبو طيب
أعلن وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، عن قائمته النهائية للتجمع الدولي في شهر سبتمبر المقبل، وذلك استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو والنيجر يومي 6 و10 سبتمبر وديا، على رأسها نجم الأهلي وليد أزارو.

تركى آل الشيخ يعلن التعاقد مع الصفقة العاشرة لـ ألميريا الإسباني
أعلن تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن الصفقة العاشرة للفريق، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تعرف على المصري الوحيد في الجهاز الفني للنادي الأهلي
أكد الإعلامي كريم شحاتة أن إدارة الأهلي تتكتم بشكل كبير على ملف المدير الفني الأجنبي الجديد، المقرر أن يقود الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

الحقيقة الكاملة.. ابن حسن حمدي يكشف عن تفاصيل نقل رئيس الأهلي إلى سجن طرة
كشف ابن حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، عن حقيقة إلقاء القبض على والده خلال الأيام القليلة الماضية، ونقله إلى سجن طرة، بسبب بعض قضايا الفساد.

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