امتحانات الثانوية العامة دور ثاني.. حبس طالب بالمنصورة أوهم طلابا برفع درجاتهم

قررت نيابة أول المنصورة حبس طالب بالثانوية أربعة أيام على ذمة التحقيق لقيامه بإنشاء حساب وهمى على موقع التواصل الاجتماعى وإيهام الطلاب برفع درجاتهم مقابل مبلغ مالى.



كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن مباحث أول المنصورة من ضبط "محمود. ح"، 18 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوى، مقيم المنصورة، داخل منزله.



وقام الطالب بإنشاء حساب على "فيس بوك" باسم عبد القادر أمين، وإيهام عدد من طلاب الثانوية العامة الدور الثانى بقدرته على تسريب الامتحانات ورفع الدرجات الخاصة بهم بالدور الثانى وطلب مبالغ مالية مقابل ذلك، على أن يتم تحويلها عن طريق خدمة فوادفون كاش عبر شريحة الهاتف المحمول، وتحرر محضر بالواقعة.