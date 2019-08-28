ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

امتحانات الثانوية العامة دور ثاني.. حبس طالب بالمنصورة أوهم طلابا برفع درجاتهم

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:04 م
حبس طالب بالمنصورة
حبس طالب بالمنصورة اوهم مجموعة من الطلبة برفع درجاتهم
همت الحسينى
قررت نيابة أول المنصورة حبس طالب بالثانوية أربعة أيام على ذمة التحقيق لقيامه بإنشاء حساب وهمى على موقع التواصل الاجتماعى وإيهام الطلاب برفع درجاتهم مقابل مبلغ مالى.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن مباحث أول المنصورة من ضبط "محمود. ح"، 18 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوى، مقيم المنصورة، داخل منزله.

وقام الطالب بإنشاء حساب على "فيس بوك" باسم عبد القادر أمين، وإيهام عدد من طلاب الثانوية العامة الدور الثانى بقدرته على تسريب الامتحانات ورفع الدرجات الخاصة بهم بالدور الثانى وطلب مبالغ مالية مقابل ذلك، على أن يتم تحويلها عن طريق خدمة فوادفون كاش عبر شريحة الهاتف المحمول، وتحرر محضر بالواقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مش آخر الدنيا.. انتحار بالرصاص وسكتات قلبية بالجملة.. الثانوية العامة تحصد أرواح الشباب

نشر فيديوهاته على الفيسبوك.. طالب يعتدى جنسيا على آخر بالدقهلية

ترشيحاتنا

حكم انكشاف أسفل الظهر أثناء الصلاة.. الإفتاء تجيب

اخبار الرياضة.. هذا مدرب الأهلي الجديد.. بديل عامر حسين.. رسالة فرج عامر لاتحاد الكرة

طريقة عمل الكب كيك بالزبدة .. 5 وصفات شهية.. صور

تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن النائب محمد مسعود

تعرف على كيفية أداء سجود السهو

قبل مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة.. بشرى سارة للجماهير البيضاء بسبب ميدو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكب كيك بالزبدة .. 5 وصفات شهية.. صور

رزان المغربى بإطلالة غير موفقة .. والجمهور: مكياج عروسة

قصير أوي.. فستان منى ممدوح يضع كاظم الساهر في مأزق.. والجمهور: يا بختك