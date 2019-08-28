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رياضة

جيانا فاروق تعود للقاهرة بعد فوزها ببرونزية الكاراتيه بدورة الألعاب الأفريقية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:57 ص
جيانا فاروق
جيانا فاروق
نور عادل
عادت بطلة مصر في الكاراتيه جيانا فاروق إلى القاهرة بعد مشاركتها في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب في منافسات الفردي والفرق واستطاعت فاروق في تحقيق الميدالية البرونزية في الفردى ومثلها في منافسات الفرق.

وكان في استقبال بطلة مصر د عهد علي مديرة الدعاية والاعلام في شركة روابط الرياضية الوكيل الحصري للاعبة.

وأعربت جيانا عن رضاها التام بما تقدم لها من دعم من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي  ومسئولي البنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي الذي تنتمي إليه وإلى شركة روابط الرياضية الوكيل الحصري لها.

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