جيانا فاروق تعود للقاهرة بعد فوزها ببرونزية الكاراتيه بدورة الألعاب الأفريقية

عادت بطلة مصر في الكاراتيه جيانا فاروق إلى القاهرة بعد مشاركتها في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب في منافسات الفردي والفرق واستطاعت فاروق في تحقيق الميدالية البرونزية في الفردى ومثلها في منافسات الفرق.





وكان في استقبال بطلة مصر د عهد علي مديرة الدعاية والاعلام في شركة روابط الرياضية الوكيل الحصري للاعبة.



