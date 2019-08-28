مصرع 23 شخصا في حريق بملهى جنوب المكسيك

ذكرت قناة "إن. بي. سي نيوز" اليوم، الأربعاء، أن ما لا يقل عن 23 شخصا لقوا حتفهم في حريق شب بحانة "ملهى" في مدينة كوتثاكولكوس الساحلية بجنوب المكسيك.



وأفاد تقرير القناة الذي نسبته إلى مكتب المدعي العام لولاية فيراكروث، بأن الحريق الذي نشب الليلة الماضية أودى بحياة ثمان نساء و15 رجلا على الأقل، بينما يعالج 13 آخرون في مستشفيات من إصابات خطيرة.



وقالت القناة إن مكتب المدعي العام ذكر أنه يحقق في سبب الحريق لتحديد ما إذا كان متعمدا.



