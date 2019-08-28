من أجل حماية عملته ليبرا.. فيسبوك يتعاون مع منصة HackerOne

أعلن موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك "Facebook"، عن تعاونه مع منصة "HackerOne" بشأن برنامج مكافأة الأخطاء للتطبيقات المبنية على "Blockchain"، كجزء من محاولته حماية عملته الرقمية المشفرة ليبرا "Libra" من تصيد مجرمي الإنترنت.



وتأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى دعا المنظمون الحكوميون الأمريكيون، الشركة إلى تعليق مشروع إطلاق العملة الجديدة، أثناء تقييم مشروعيته والتهديد المحتمل الذى قد يشكله على النظام المالى العالمي، وفقا لما ذكره موقع "تيك كرانش" التقني.



وتقدم شركة فيس بوك وشركاؤها برنامج مكافأة الأخطاء كدليل على مدى جدية الشركة فى تحمل مسئولية عملتها الرقمية، حيث تتطلع إلى إعادة تشكيل النظام المالى العالمى بالكامل فى صورتها.



وتعرض الشركة ما يصل إلى 10 آلاف دولار لخبراء الأمن الذين يجدون عيوبًا فى الكود فى المشروعات المطورة على "Testnet" للمؤسسة.



وقال دانتى ديسبارتى "Dante Disparte"، رئيس قسم السياسات والاتصالات فى "ليبرا": "نحن نطلق هذه المكافأة الآن، قبل أن تظهر "Libra Blockchain" مباشرة، ونأمل أن يتمكن الناس حول العالم من اللجوء إلى ليبرا لتلبية احتياجاتهم المالية اليومية، لذلك يجب أن تكون البنية التحتية موثوقة وآمنة، ومن المهم أن نلاحظ أن "Libra Blockchain" يظل فى "Testnet"، وهو إصدار مبكر من الكود أبعد ما يكون عن النهائى، وسوف نظل ملتزمين بأخذ الوقت الكافى للحصول على هذا بشكل صحيح ولن نقوم بإطلاق العملة حتى يتم أخذ المخاوف التنظيمية فى الاعتبار وتلقى الموافقات التنظيمية المطلوبة".



ويبدو أن إطلاق برنامج مكافآت الأخطاء لـ "Testnet" الذي لم يعد قابلًا للتطبيق من الناحية التجارية، ناهيك عن الموافقة عليه يبدو أنه من السابق لأوانه، وأشار العديد من المتحدثين باسم المؤسسة إلى أن "ليبرا" لم تبدأ بعد.



وذكر آرون هينشو "Aaron Henshaw"، كبير مسئولي التكنولوجيا في "بيسون ترايلز"، مزود خدمات البنية التحتية في "blockchain" وشريك في منظمة "ليبرا": "مع تحرك العملة الرقمية نحو إطلاق الشبكة الرئيسية، هذه خطوة مهمة تظهر أن الجمعية تفكر في الأمن بنشاط وبشكل تدريجى".

