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محافظات

الوادي الجديد تخصص مساحات من الأراضى لمشروعات الاستثمار الزراعي

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:46 ص
صدى البلد
منصور ابو العلمين
أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على ضرورة التنسيق والتعاون بين مصلحة الضرائب العقارية والوحدات المحلية وذلك لتحصيل مستحقات الدولة والمتأخرات ، بالإضافة إلى توفير كافة التيسيرات للعاملين القائمين علي التحصيل بجميع المجالات.

جاء ذلك خلال ترأسه لمجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات التنفيذية أعضاء المجلس لمناقشة عدد من المشروعات الراغبة في الاستثمار بالمحافظة. 

ووجه الزملوط بتشكيل لجنة بكل مركز لحصر المشروعات الزراعية التي تم تخصيصها للوقوف علي نسب التنفيذ ومنح مهلة للشركات غير الجادة لتوفيق أوضاعها، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم الجدية وتنفيذ نصوص العقد المبرم، مشددا بضرورة طرح التيسيرات اللازمة أمام الشركات الراغبة والجادة في الاستثمار بالمحافظة.

ووافق مجلس إدارة الصندوق علي عدد من الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات زراعية بمراكز المحافظة ، منها تخصيص 200 فدان لإقامة مشروع متكامل زراعي وانتاج حيواني بمنطقة درب الأربعين بباريس، بالإضافة إلي تخصيص 200 فدان لزراعتها بنبات طبية وعطرية بمركز الداخلة ، وتخصيص مساحة فدان واحد لإقامة مشروع تربية أغنام بقرية القلمون بمركز الداخلة.

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