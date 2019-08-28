نصري: قانون الجمعيات الأهلية أعطى حرية حركة ومساحة كبيرة للعمل.. فيديو وصور

قال الحقوقي أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لعام 2019 خرج بجميع التوصيات التي جاءت خلال الحوار المجتمعي وتم أتخاذها في الاعتبار.



وأكد أيمن نصري خلال حواره بموقع "صدى البلد" أن القانون يتناسب مع الضوابط الدولية ويعطي حرية حركة ومساحة كبيرة للعمل الأهلي موضحا أن القانون سيساعد الجمعيات الأهلية والتنموية للعمل مع الحكومة في خطة 2030.



وأضاف أيمن نصري، أنه من أهم التوصيات والتي أدرجت بالفعل في القانون الجديد هي إلغاء العقوبات السالبة للحرية والتسجيل بالإخطار وتحديد فترة الرد على الموافقة على التمويل الخارجي بستين يوم وعدم الرد يعتبر موافقة.



وأوضح أيمن نصري، أن القانون الجديد هو أحد أهم التوصيات المطلوبة من المجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، والذي طالب الدولة المصرية في أكثر من مناسبة بإصدار قانون مرن يعطي حرية حركة ويسهل من عمل الجمعيات الأهلية وخاصة المنظمات الحقوقية وتوقيت صدوره جيدا خاصة قبل العرض الدوري الشامل في 13 نوفمبر المقبل.



أما بالنسبة للبند الخاص بالغرامة فاكد نصري أن القانون أعطي مرونة وحرية حركة للمنظمات ووجود الغرامة هي أن تكون رادع فقط، خاصة بعد إلغاء العقوبات السالبة للحرية.

