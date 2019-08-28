البترول: 10.6 مليار دولار إجمالى استثمارات حقل ظهر حتى الآن

أوضحت نتائج أعمال شركة بتروشروق أن عام 2018/2019 شهد حفر وإكمال 7 آبار ليصل إجمالى عدد الآبار، التي تم ربطها ووضعها على الإنتاج إلى 12 بئرًا، هذا بالإضافة إلى الإسراع بوضع باقي مراحل المشروع علي الإنتاج في أسرع وقت، لافتًا إلى الانتهاء من إنشاءات المحطة البرية قبل الموعد المحدد بـ 8 أشهر من خلال تشغيل وحدات الإنتاج 5 ، 6 ، 7 في فبراير، مارس وأبريل 2019 على التوالى ليصل إجمالى الطاقة الاستيعابية للمعالجة بالمحطة البرية إلى 2ر3 مليار قدم مكعب يوميًا.





وذلك في إطار خطة الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج جاري حاليًا تنفيذ الأعمال النهائية لربط البئر الثالث عشر بحقل ظهر على الإنتاج خلال شهر أكتوبر القادم، ومن المتوقع ربط البئر الرابع عشر على الإنتاج قبل نهاية العام الحالى ليتخطى إجمالي إنتاج الحقل أكثر من 3 مليار قدم مكعب غازيوميا.





وأشار إلى أن إجمالى استثمارات مشروع تنمية حقل ظهر بلغ حتى الآن حوالى 6ر10مليار دولار منها 3 مليارات دولار خلال العام الذى شهد زيادة الإنتاج في أغسطس 2019 بعد تشغيل الخط البحري الثاني بقطر 30 بوصة ليصل إلى 7ر2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، ليتخطى إجمالي إنتاج الغاز من جميع حقول شركة بترول بلاعيم "بتروبل" حاجز الـ 4 مليار قدم مكعب يوميًا، وتحقيق متوسط إنتاج 805 آلاف برميل مكافئ يوميًا من البترول والغاز وهو رقم قياسى لم يتحقق على مستوى شركات قطاع البترول.





وأوضح حسن أن من بين أسباب تحقيق معدل إنتاج تاريخي قبل الموعد المحدد تشغيل خط حقن الجليكول الثاني بقطر 8 بوصة وخط الإنتاج البحري الثاني بقطر 30 بوصة وطول 215 كم في أغسطس 2019، بالإضافة إلى تطوير منصة التحكم البحرية لاستيعاب توصيلات الكابل الكهروهيدروليكي الثاني بطول 160 كيلو مترًا الذي تم الانتهاء من مده فى مارس 2019 للتحكم في آبار المنطقة الجنوبية.



