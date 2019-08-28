11 معلومة عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 في أرقام



وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" 11 معلومة عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019:



* عدد الطلبة الذين حضروا امتحان الدبلومات الفنية الدور الثاني هذا العام لجميع النوعيات عددهم 234045، منهم 2029 طالبا وطالبة نظام السنوات الخمس، و232016 نظام السنوات الثلاث.



* بالنسبة لمدارس التعليم الفنى نظام السنوات الثلاث: بلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري 68790، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 88.63%، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 87.40% بزيادة 0.43% عن العام الماضي.



* بلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي 3403، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 95.21%، وإجمالي نسبة الدورين 96.96% بزيادة 0.97% عن العام الماضي.



* بلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي 36103، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 89.46%، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 83.58% بانخفاض 1.51% عن العام الماضي.



* بلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي 91068، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 90.14% وإجمالي نسبة الدورين 91.86% بزيادة 1.54%عن العام الماضي، وبلغ متوسط ارتفاع نسبة الدورين 0.72%عن العام الماضي.



* بالنسبة لمدارس التعليم والتدريب المزدوج بلغ إجمالي الطلاب الحاضرين (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) 2080، وبلغت نسبة النجاح بالدور الثاني 94.28% وإجمالي نسبة الدورين 98.25% بـانخفاض 0.33% عن العام الماضي.



* فيما يخص مدارس الإعداد المهني: بلغ إجمالي الطلاب الحاضرين (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) 30572، وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني 85.82% وإجمالي نسبة الدورين 80.51% بانخفاض 1.49% عن العام الماضي.



* أما بالنسبة لمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس: بلغ إجمالي الطلاب الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري 576، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 99.13%، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 99.09% بزيادة 0.66% عن العام الماضي.



* بلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي 512، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 98.24%، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 99.50% بزيادة 1.85% عن العام الماضي.



* بلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي 12، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 75%، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 98.85% بزيادة 5.15% عن العام الماضي.



* بلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي 929، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 92.47%، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 96.99% بانخفاض 2.82%عن العام الماضي، وبلغ متوسط ارتفاع نسبة الدورين 3.68% عن العام الماضي.

اعتمد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني،للعام الدراسى 2018/ 2019، والتي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور لحجز مقاعدهم فيللالتحاق بالمعاهد.