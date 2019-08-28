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تعليم

11 معلومة عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:09 ص
ياســـمين بدوي
اعتمد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى للعام الدراسى 2018/ 2019، والتي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور لحجز مقاعدهم في تنسيق الدبلومات الفنية للالتحاق بالمعاهد. 

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 في أرقام 

وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" 11 معلومة عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019:

* عدد الطلبة الذين حضروا امتحان الدبلومات الفنية الدور الثاني هذا العام لجميع النوعيات عددهم 234045، منهم 2029 طالبا وطالبة نظام السنوات الخمس، و232016 نظام السنوات الثلاث.

* بالنسبة لمدارس التعليم الفنى نظام السنوات الثلاث: بلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري 68790، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 88.63%، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 87.40% بزيادة 0.43% عن العام الماضي.

* بلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي 3403، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 95.21%، وإجمالي نسبة الدورين 96.96% بزيادة 0.97% عن العام الماضي.

* بلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي 36103، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 89.46%، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 83.58% بانخفاض 1.51% عن العام الماضي.

* بلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي 91068، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 90.14% وإجمالي نسبة الدورين 91.86% بزيادة 1.54%عن العام الماضي، وبلغ متوسط ارتفاع نسبة الدورين 0.72%عن العام الماضي.

* بالنسبة لمدارس التعليم والتدريب المزدوج بلغ إجمالي الطلاب الحاضرين (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) 2080، وبلغت نسبة النجاح بالدور الثاني 94.28% وإجمالي نسبة الدورين 98.25% بـانخفاض 0.33% عن العام الماضي.

* فيما يخص مدارس الإعداد المهني: بلغ إجمالي الطلاب الحاضرين (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) 30572، وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني 85.82% وإجمالي نسبة الدورين 80.51% بانخفاض 1.49% عن العام الماضي.

* أما بالنسبة لمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس: بلغ إجمالي الطلاب الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري 576، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 99.13%، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 99.09% بزيادة 0.66% عن العام الماضي.

* بلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي 512، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 98.24%، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 99.50% بزيادة 1.85% عن العام الماضي.

* بلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي 12، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 75%، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 98.85% بزيادة 5.15% عن العام الماضي.

* بلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي 929، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 92.47%، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 96.99% بانخفاض 2.82%عن العام الماضي، وبلغ متوسط ارتفاع نسبة الدورين 3.68% عن العام الماضي.

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