أستاذ تمويل: السيسي يركز على الشأن الأفريقي فى قمة التيكاد 7.. فيديو

قال هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، إن العلاقات المصرية اليابانية علاقات جيدة، وتتسع آفاقها المتنوعة سواء فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين الجانبين أو تدفق السياحة، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان لترؤس القمة السابعة لـ التيكاد، ليست فقط بصفته رئيس مصر؛ وإنما بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي.



وأضاف هشام إبراهيم، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يركز على الشأن الأفريقي بجميع محاوره، حيث إن الوقت الحالي يشهد انطلاقة جيدة لعلاقة الشراكة الحقيقية بين اليابان والقارة الأفريقية، التي أصبحت تحظى باهتمام كبير من اقتصاديات الدول الكبرى على مستوى العالم سواء الصين وألمانيا وفرنسا.



وأوضح أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة أن اليابان لم تغب عن هذا المشهد في إطار تنافس وقوي يفيد القارة الأفريقية في الفترة الحالية، مشيدًا بموعد انعقاد الدورة السابعة من قمة التيكاد في الفترة الحالية لأن القارة الأفريقية تحتاج لمزيد من ضخ الاستثمار.



وأكد هشام إبراهيم أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه القمة في الوقت الحالي يحظى باهتمام كلا الجانبين سواء الجانب الياباني والقارة الأفريقية بجميع مشاكلها واهتماماتها.

