يوم المرأة واعتراف هندوراس بالقدس عاصمة لإسرائيل.. أبرز ما جاء في صحف الإمارات

محمد بن راشد بمناسبة يوم المرأة: نشكر أم الإمارات

السعودية: حريصون مع الإمارات على استقرار اليمن

ترقب في السودان لإعلان الحكومة الجديدة اليوم

الرئيس الإيطالي يعلن اليوم قراره بشأن الأزمة السياسية

روسيا ترفض منح تأشيرة دخول لسيناتور أمريكي

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.محليا، أبرزت صحيفة "الوطن" تأكيد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن المرأة الإماراتية شريكة في المسيرة، وصاحبة إنجازات في ميادين الوطن، مهنئًا المرأة الإماراتية في يومها الذي يصادف 28 أغسطس الجاري، بقوله: «كل عام وأنتن أجمل وأعظم يا قلوب الوطن».ووجّه الشكر إلى الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات).وغرّد بن راشد آل مكتوم، على حساب سموه بموقع "تويتر": «في يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف ٢٨ أغسطس من كل عام، نحتفي ونحتفل بالأم والأخت والزوجة والبنت، نحتفل بشريكة المسيرة، نحتفل بأم الشهداء، نحتفي بالمنجزات في ميادين الوطن، ونشكر "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك، حفظها الله، كل عام وأنتن أجمل وأعظم يا قلوب الوطن».في سياق متصل، ركزت صحيفة "الاتحاد" على تهنئة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المرأة الإماراتية بيومها الذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام.وجاء في حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "نهنئ المرأة الإماراتية بيومها الذي نحتفي به غدًا.. نقدر عطاءها في خدمة بيتها ومجتمعها ووطنها.. مسيرتها حافلة بالإنجازات والمكتسبات".وقالت صحيفة "البيان" إن مركز دبي المالي العالمي أعلن أن قانون التوظيف الجديد، القانون رقم 2 لعام 2019، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، في 30 مايو 2019، سيدخل حيز التنفيذ اليوم.وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بعث برقية تهنئة إلى فخامة إيغور دودون، رئيس جمهورية مولدوفا، وذلك بمناسبة يوم استقلال بلاده.عربيا وإقليميا، سلطت صحيفة "الخليج" الضوء على تشدد مجلس الوزراء السعودي على حرص وسعي المملكة ودولة الإمارات المستمر والكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح شعبها وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه.وطبقًا لبيان أصدره المجلس عقب جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فإن المجلس جدد الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع في بلدهم الثاني السعودية لمناقشة الخلافات.وأفادت صحيفة "الاتحاد" بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدة فلسطينيين آخرين في قطاع غزة جراء انفجارين ضربا نقطتي تفتيش في القطاع مساء الثلاثاء.وقال شهود إن الانفجار الأول دمر دراجة نارية لدى مرورها في شارع وعليها شخصان، ولم يتضح بعد ما إذا كان الراكبان بين الضحايا.وذكرت صحيفة "البيان" أن السودانيين يترقبون قيام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إعلان تشكيل حكومته اليوم، الأربعاء.وكان حمدوك تسلم أمس قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وأوضح أنها تضم 49 مرشحا ومرشحة لـ14 وزارة، و16 مرشحًا ومرشحة لخمسة مجالس وزارية متخصصة.وأوضحت صحيفة "البيان" أن حكومة هندوراس أعلنت أمس، الثلاثاء، أن الرئيس خوان أورلاندو ايرنانديز سيقوم الجمعة بزيارة رسمية إلى إسرائيل لافتتاح "مكتب دبلوماسي" في القدس، معترفة بذلك بالمدينة المقدسة عاصمة للدولة العبرية.وقال رئيس هندوراس: "إنه في نظري الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل"، موضحا أن "المكتب الدبلوماسي" هو "امتداد" لسفارة بلاده الواقعة في تل أبيب.وأفادت صحيفة "الاتحاد" بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال اليوم الأربعاء، إن بلاده لا تسعى لزيادة التوتر.وأدلى ظريف بهذه التصريحات في مدينة يوكوهاما قرب العاصمة طوكيو في مستهل اجتماعه برئيس وزراء اليابان شينزو آبي.وقال الوزير الإيراني عبر مترجم "لا نسعى مطلقًا لزيادة التوتر. نرى أنه ينبغي أن يتمتع كل بلد بحقوقه بموجب القانون الدولي".وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال بعد لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إن موسكو وأنقرة «تتشاطران قلقًا بالغًا» بشأن الوضع في منطقة إدلب السورية، فيما اتفقا على بقاء سوريا موحدة، بينما أعلنت الإدارة الذاتية الكردية شمال وشمال شرق سوريا، أمس، بدء سحب مقاتلين أكراد من مناطق قرب الحدود مع تركيا، تنفيذًا للاتفاق الأمريكي - التركي حول إنشاء «منطقة آمنة».دوليا، أشارت صحيفة "الاتحاد" إلى اجتماع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم، الأربعاء، مع كبار القادة السياسيين في بلاده في محاولة أخيرة لكسب أغلبية برلمانية قابلة للحياة، بعد يوم واحد من التصعيد وتبادل الاتهامات بين الحزبين اللذين يحاولان تشكيل ائتلاف حاكم معًا وهما الحزب الديمقراطي وحزب حركة خمسة نجوم.وأفادت صحيفة "البيان" بانهيار مبنى سكني في مدينة شينتشين، بجنوب الصين، مما أدى لمحاصرة عدد غير معروف من الأشخاص.ويقع المبنى في منطقة "لوهو" بمدينة شينتشين، وفقًا لما ذكرته قناة "سي. جي. تي. إن" التليفزيونية، التي نشرت صورة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لمبنى به شرخ عمودي واسع.وأبرزت "الاتحاد" قول السيناتور الديموقراطي الأمريكي كريس ميرفي، إن موسكو رفضت منحه تأشيرة دخول، وذلك وسط خلاف داخل واشنطن وبين حلفائها بشأن ما إذا كان ينبغي إعادة روسيا لمجموعة السبع.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الأسبوع الماضي، إنه سيكون من المناسب السماح لروسيا بالعودة إلى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، مما لاقى اعتراضا واسعا من بعض دول مجموعة السبع.