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عمل انتقامي محدود .. طائرات إسرائيلية بالمجال الجوي اللبناني لهذا السبب

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:55 ص
طائرات إسرائيلية
طائرات إسرائيلية بالمجال الجوي اللبناني
سمر صالح
أفاد تقرير لموقع "ديبكا" المخابراتي الإسرائيلي التابع لجهاز الموساد، أن رسائل نقلتها إسرائيل خلال الساعات الأخيرة عبر قنوات سرية إلى لبنان، أكدت خلالها رفضها القاطع للإشارات الصادرة عن منظمة حزب الله، والتي تتحدث عن تجهيزها لتنفيذ عمل انتقامي محدود لن يتسبب في إشعال الحرب.

وتحدثت مصادر مقربة من حزب الله، عن التجهيز لتوجيه ضربة مدروسة ضد إسرائيل بحيث لا تؤدي إلى حرب كرد فعل على عملية الطائرات المسيرة في بيروت، مضيفة أن الهدف هو توجيه رد لن يؤدي إلى حرب.. لا يريدها حزب الله ولا إسرائيل.

ونقل موقع "ديبكا" عن مصادر عسكرية واستخبارية أن إسرائيل أكدت بصورة قاطعة أنها لن تتعامل مع هذا الأمر بمنطقين، وأن أي عملية عسكرية من قبل حزب الله ضد أهداف إسرائيلية مدنية أو عسكرية، ستؤدي إلى ضربة عسكرية كاسحة ضد حزب الله في لبنان.

وأضافت المصادر أنه من أجل التأكيد على الموقف الإسرائيلي، يتواجد سلاح الجو على مدار الساعة داخل المجال الجوي اللبناني، وأن هذا التواجد يخلق وضعًا لن تضطر فيه إسرائيل للانتظار قبل الرد على أي هجوم من جانب حزب الله، لافتة أن الرد الإسرائيلي سيكون فوريًا.

ونوه الموقع إلى أن حزب الله في حاجة إلى أن يضع بالاعتبار أن الهجوم على أهداف إسرائيلية حتى لو كان في صورة إطلاق صواريخ، سيعني توجيه رد إسرائيلي ضد أهداف لحزب الله من دون أن تعلم بيروت أي أهداف ستقصفها المقاتلات الإسرائيلية.

وتابع أنه على الرغم من تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بتوجيه نيران المضادات الأرضية من الآن فصاعدًا إلى المقاتلات الإسرائيلية التي تتسلل للمجال الجوي اللبناني، فإنه حتى الآن لم يطلق ولو رصاصة واحدة ضد هذه المقاتلات.

وتشير تقديرات المخابرات الإسرائيلية إلى أن حزب الله سيبذل جهدًا من أجل توجيه ضربة ضد هدف إسرائيلي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، أي حتى موعد إجراء انتخابات الكنيست في السابع عشر من سبتمبر المقبل.

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