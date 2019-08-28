مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تعمل على وضع حلول للتحديات الأفريقية.. فيديو

قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد عبد الحكم، إن أفريقيا جهة متميزة فى ضوء ما تمتلكه القارة الأفريقية من فرص واعدة للاستثمار فى جميع القطاعات، خاصة فى مجال البنية التحتية والطاقة والتصنيع، لافتًا إلى أن قمة التيكاد هى القمة الأولى التى يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولم يسبق لأى رئيس مصرى المشاركة فيها.



وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الأربعاء، أن اليابان شريك جوهرى فى التنمية مع أفريقيا اعتبارًا من عام 1993م، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يعرض اهتمامات القارة الأفريقية وأولويات القارة فى التنمية والاقتصاد خلال كلمته بالتيكاد.



وأوضح السفير محمد عبد الحكم أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيؤكد على الأولويات الاقتصادية للقارة الأفريقية، مشيرا إلى أن السيسى أكد حرص مصر على توظيف إمكاناتها لدعم التنمية بأفريقيا.



وأكد أن خطة 2063 تنبع من الأولويات الوطنية للقارة الأفريقية، والدول المانحة للمساعدات للقارة السمراء، مشيرا إلى أن اليابان تؤكد التعاون من أجل التنمية والاقتصاد والتجارة.