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تعليم

جامعة سوهاج تحصد المركزين الأول والثاني بمنتدى قادة شباب الصعيد

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:00 ص
المنتدى الأول لقادة
المنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد بالمنيا
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حصدت جامعة سوهاج المركزين الأول والثاني في مسابقتي الطالب والطالبة المثاليين وتنس الطاولة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الأول "لقادة شباب جامعات الصعيد"، والذي نظم تحت شعار "بقوة شبابها تحيا مصر" في الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الحالي بجامعة المنيا.

وخلال مشاركته بالمنتدى، أشاد الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، باهتمام الدولة والقيادة السياسية بدور الشباب وأهميته في بناء المستقبل، من خلال تدشين العديد من المؤتمرات والمنتديات الشبابية وبرامج التأهيل، التي يعد هدفها الأول إعداد الشباب وتأهيلهم ليصبحوا قادة المجتمع بالمستقبل.

وأكد الدكتور أحمد عزيز أهمية مشاركة شباب الجامعات في مثل هذه المنتديات التي تهدف إلى تعميق قيم الولاء والانتماء لدىهم وتمكينهم فكريًا، وتحقيق ثراء فى وعيهم الاجتماعي من خلال التعرف على أفكارهم ومقترحاتهم، فيما يتعلق بمحاور المؤتمر وتبنى الأفكار الواقعية التى تخدم الوطن.

وأوضح الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه شارك في المنتدى وفد مكون من ١٠ طلاب، حيث حصدت الطالبة آلاء أبو القاسم، بكلية التجارة، المركز الأول في مسابقة الطالبة المثالية، والطالب إسلام رفعت بكلية العلوم، المركز الثاني في مسابقة الطالب المثالي، كما حصل على المركز الثاني في مسابقة تنس الطاولة الطالب أحمد محمد بكلية الطب، مشيرًا إلى أن المنتدى تضمن عددا من الندوات التوعوية والجلسات الحوارية عن تعميق فكر العمل التطوعى وريادة الأعمال، وكذلك عن المشروعات القومية وأثرها على التنمية ودور مصر العربى والأفريقى فى تفعيل السوق الاقتصادية المشتركة.

وقال محمد يوسف، أخصائي النشاط الاجتماعي برعاية الشباب المركزية بالجامعة، إن فعاليات المنتدى شملت أيضًا جلسات نقاشية وتوعوية عن مكافحة الفساد، والقوة الناعمة ودورها فى تعميق الانتماء الوطنى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى وعلوم المستقبل، مضيفًا أنه على هامش المنتدى تم تنظيم أنشطة ثقافية ومسابقات ترفيهية رياضية واجتماعية متنوعة وجولات حرة ورحلات نيلية.

وقد أشرف على الوفد الدكتور هاني جعفر، رئيس قسم التدريب بكلية التربية الرياضية، ورشاد الشمسي، مدير إدارة النشاط الاجتماعي برعاية الشباب المركزية.

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