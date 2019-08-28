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رياضة

البطولة العربية.. الكويت الكويتي يواجه الشرطة العراقي.. بث مباشر

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:56 ص
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
حسن العمدة
يستضيف فريق الكويت الكويتي نظيره الشرطة العراقي اليوم، الأربعاء، في تمام السادسة والربع مساءً، بذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).

ويسعى الكويت في مواجهة اليوم، بقيادة المدرب السوري حسام السيد، المدير الفني الجديد، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التأهل في مباراة العودة.

في المقابل، يأمل الشرطة بطل الدوري العراقي، في تحقيق بداية قوية والوصول إلى الأدوار النهائية، بعدما أقام معسكرا مغلقا بالبصرة، استعدادا للبطولة.

ومن المقرر أن يدير اللقاء طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا.

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