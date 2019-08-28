بسبب حفل محمد رمضان.. اجتماع خاص بين هانى شاكر وأشرف زكى

تقرر عقد اجتماع خاص خلال الأيام القليلة المقبلة يضم المخرج عمر عبد العزيز، رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، والفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والمخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية.



وتبحث ورقة عمل الاجتماع مناقشة سبل تطوير العمل والتنسيق بين النقابات الفنية الثلاث في المرحلة المقبلة، والاتفاق على تفعيل كل مواد القانون واللوائح المنظمة لكل نقابة بمنتهى الحسم والجدية بعد الانتقادات الموجهة للنقابات الثلاث بسبب تجاوزات حفل محمد رمضان الأخير.



كما يناقش تحديد وترسيم المسئوليات بين النقابات الفنية الثلاث من ناحية، والهيئات والمؤسسات الثقافية الحكومية وغير الحكومية من ناحية أخرى.



يذكر أن الهجوم الشرس الذى تعرضت له نقابة المهن الموسيقية ونقيبها هانى شاكر على خلفية ما ظهر خلال حفل الفنان محمد رمضان الأخير، هو ما دعا الأطراف للتحرك للتنسيق بينها فيما هو قادم.