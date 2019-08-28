ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب حفل محمد رمضان.. اجتماع خاص بين هانى شاكر وأشرف زكى

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:07 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
محمد نبيل
تقرر عقد اجتماع خاص خلال الأيام القليلة المقبلة يضم المخرج عمر عبد العزيز، رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، والفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والمخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية.

وتبحث ورقة عمل الاجتماع مناقشة سبل تطوير العمل والتنسيق بين النقابات الفنية الثلاث في المرحلة المقبلة، والاتفاق على تفعيل كل مواد القانون واللوائح المنظمة لكل نقابة بمنتهى الحسم والجدية بعد الانتقادات الموجهة للنقابات الثلاث بسبب تجاوزات حفل محمد رمضان الأخير.

كما يناقش تحديد وترسيم المسئوليات بين النقابات الفنية الثلاث من ناحية، والهيئات والمؤسسات الثقافية الحكومية وغير الحكومية من ناحية أخرى.

يذكر أن الهجوم الشرس الذى تعرضت له نقابة المهن الموسيقية ونقيبها هانى شاكر على خلفية ما ظهر خلال حفل الفنان محمد رمضان الأخير، هو ما دعا الأطراف للتحرك للتنسيق بينها فيما هو قادم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاني شاكر يفتتح فرع نقابة المهن الموسيقية بالشرقية ..صور

تعهد بالظهور بشكل لائق.. "الموسيقيين" تمنح محمد رمضان تصريح حفل الساحل

نصف عاريا.. محمد رمضان يشعل حفله بالساحل الشمالى.. صور

بسبب التدافع.. اشتباكات بين الأمن والجمهور في حفل محمد رمضان بمارينا

بملابس شفافة وزي ملاكم.. محمد رمضان يشعل مسرح حفله بمارينا.. شاهد

أول رد من نقابة المهن الموسيقية على مهاجميها بعد حفل محمد رمضان بالساحل

ترشيحاتنا

بعد مصرع طفل الهرم.. تعرف على أسباب ظاهرة سرقة أغطية البالوعات

سو 57 .. خطفت أنظار العالم والسوشيال ميديا بمعرض ماكس 2019 ..تعرف على المقاتلة الروسية

حمادة صدقي يكشف عن حقيقة تواجده في الجهاز الفني لـ منتخب مصر

كعبه عالي على الزمالك .. مصر المقاصة يتفوق على الأبيض فى المواجهات المباشرة .. فيديو

اخبار الرياضة.. أزارو يعود لقائمة المغرب.. مدرب مصري فى جهاز الأهلي الجديد.. وتركى آل الشيخ يضم الصفقة العاشرة

بفستان اسود.. بوسى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج ترابي ومجوهرات فخمة.. أصالة تخطف الأنظار في السعودية

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل

شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول