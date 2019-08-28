الإحصاء: 13.1% من إصابات العمل بالقطاع الحكومي عام 2018

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة القـوى العاملــة الــيوم، الأربعـاء، النشرة السنوية لإحصاءات إصـابـات الـعمـل في منـشآت الـقطـاع الـحـكـومي والــقطـاع الــعــام/ الأعــمـال الـعـام والــقطــاع الـخــاص (50 عاملا فأكثر) والقطاع الاستثماري عام 2018.



وبلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 1878 حالة بنسبة 13.1%، القطاع العام /الأعمال العام 6033 حالة بنسبة 42% والقطاع الخاص (50 عاملا فأكثر) 5978 حالة بنسبة 41.6% والقطاع الاستثماري 479 حالة بنسبة 3.3% من إجمالي عدد الحالات.



وبلغ إجمالى عدد حالات إصابات العمل 14368 حالة عام 2018 مقابل 13541 حالة عام 2017 بارتفاع قدره 827 حالة بنسبة 6.1%.



كما بــلــغ عــــدد حـــالات إصــابـــات الــعمـــل لــلــذكــور 13199 حالة بنسبة 91.9% والإناث 1169 حـــالــــــة بـنســـبـــة 8.1% من إجمالي عدد الحالات.



وسجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل، حيث بلغت 3834 حالة بنسبة 26.7%، تليها محافظة الجيزة بـ 2504 حالات بنسبة 4.17%، بينما سجلت محافظة الوادي الجديد أقل عدد من حالات إصابات العمل، حيث بلغت 6 حالات بنسبة 0.04% من إجمالي عدد الحالات.



وسجلت مـهنـة الـفنيين ومـساعدي الإخـصـائـيين 5852 حالة بنسبة 7.40%، تليها مهنة الحرفيين ومن إليهم بـ 2379 حالة بنسبة 6.16%، بـينما بلغ أقل عدد بين الـمزارعـين وعمال الـزراعــة والــعــامـلـين بـالـــصيــد المــتـخـصـصــين 86 حالة بنــسبــة 6.0% من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات.



وسـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل، حيث بلغ 8631 حالة بنسبة 60.1%، يليه نشاط النقل والتخزين والاتصالات بـ1358حالة بنسبة 9.5%، بينما بـلـغ أقــل عدد لـحالات إصابات العمل في نشاط الوساطة المالية 5 حالات بنسبة 0.03%.



وبلغ أكبر عدد لحالات الإصابة في الخطأ أو التصادم بأشياء 4059 حالة بنسبة 28.3٪، يليها سقوط الأشخاص 4003 حالة بنسبة 27.9% بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في حوادث الانفجار 31 حالة بنسبة 0.2٪ من إجمالي عدد الحالات.

