ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: 13.1% من إصابات العمل بالقطاع الحكومي عام 2018

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:10 م
اصابات العمل
اصابات العمل
آية الجارحي
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة القـوى العاملــة الــيوم، الأربعـاء، النشرة السنوية لإحصاءات إصـابـات الـعمـل في منـشآت الـقطـاع الـحـكـومي والــقطـاع الــعــام/ الأعــمـال الـعـام والــقطــاع الـخــاص (50 عاملا فأكثر) والقطاع الاستثماري عام 2018.

وبلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 1878 حالة بنسبة 13.1%، القطاع العام /الأعمال العام 6033 حالة بنسبة 42% والقطاع الخاص (50 عاملا فأكثر) 5978 حالة بنسبة 41.6% والقطاع الاستثماري 479 حالة بنسبة 3.3% من إجمالي عدد الحالات.

وبلغ إجمالى عدد حالات إصابات العمل 14368 حالة عام 2018 مقابل 13541 حالة عام 2017 بارتفاع قدره 827 حالة بنسبة 6.1%.

كما بــلــغ عــــدد حـــالات إصــابـــات الــعمـــل لــلــذكــور 13199 حالة بنسبة 91.9% والإناث 1169 حـــالــــــة بـنســـبـــة 8.1% من إجمالي عدد الحالات.

وسجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل، حيث بلغت 3834 حالة بنسبة 26.7%، تليها محافظة الجيزة بـ 2504 حالات بنسبة 4.17%، بينما سجلت محافظة الوادي الجديد أقل عدد من حالات إصابات العمل، حيث بلغت 6 حالات بنسبة 0.04% من إجمالي عدد الحالات.

وسجلت مـهنـة الـفنيين ومـساعدي الإخـصـائـيين 5852 حالة بنسبة 7.40%، تليها مهنة الحرفيين ومن إليهم بـ 2379 حالة بنسبة 6.16%، بـينما بلغ أقل عدد بين الـمزارعـين وعمال الـزراعــة والــعــامـلـين بـالـــصيــد المــتـخـصـصــين 86 حالة بنــسبــة 6.0% من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات.

وسـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل، حيث بلغ 8631 حالة بنسبة 60.1%، يليه نشاط النقل والتخزين والاتصالات بـ1358حالة بنسبة 9.5%، بينما بـلـغ أقــل عدد لـحالات إصابات العمل في نشاط الوساطة المالية 5 حالات بنسبة 0.03%.

وبلغ أكبر عدد لحالات الإصابة في الخطأ أو التصادم بأشياء 4059 حالة بنسبة 28.3٪، يليها سقوط الأشخاص 4003 حالة بنسبة 27.9% بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في حوادث الانفجار 31 حالة بنسبة 0.2٪ من إجمالي عدد الحالات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

42.8 % انخفاض فى عدد بؤر الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور عام 2018

الإحصاء:9.7% ارتفاعا بعدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري

ترشيحاتنا

بعد حملات الداخلية لضبط المخالفين.. 6 حالات تعرض المحال والمقاهي للإغلاق.. تفاصيل

بسبب حفل محمد رمضان.. اجتماع خاص بين هانى شاكر وأشرف زكى

مصري يروع المواطنين في الكويت بالساطور.. والشرطة تتدخل

آخر موعد لتلقي تظلمات البطاقات التموينية.. اليوم

مدرب الداخلية السابق: أحمد علاء في الأهلي يعيد تجربة سعد سمير

علاء عبد العال: إيهاب جلال الأنسب لتدريب منتخب مصر.. وكفاية حسن شحاتة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب سنوات.. أحدث ظهور للفنانة عفاف راضى

بـ مكياج ترابي ومجوهرات فخمة.. أصالة تخطف الأنظار في السعودية

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل