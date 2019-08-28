السلطات اليابانية تجلي قرابة المليون شخص بسبب الأمطار

تعتزم السلطات اليابانية إجلاء 847500 شخص من 3 محافظات غرب البلاد، خوفا من أن تؤدي الأمطار الغزيرة التي تشهدها هذه المناطق إلى وقوع فيضانات وانهيارات طينية.



ووفقا لقناة "روسيا اليوم"، ذكرت دائرة الإطفاء اليابانية، التي تقوم بمهام وزارة الطوارئ، أن سكان محافظات ساجا وفوكوكا وناجاساكي تم إبلاغهم بقرار الإجلاء، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 355 ألف مسكن في 14 مدينة يابانية تواجه خطر التدمير حاليا.



بدورها، أعلنت وكالة "كيودو" اليابانية، أن محطة القطارات في مدينة ساجا غمرتها المياه.



وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام محلية أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم جراء تلك الفيضانات، ومن المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة جدا في الساعات الـ24 المقبلة شمال جزيرة كووشو والمناطق اليابانية الأخرى، بما فيها العاصمة طوكيو.