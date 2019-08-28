بعد حسم الجدل.. تعرف على موعد اجازة رأس السنة الهجرية 2019



اجازة رأس السنة الهجرية



فأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من شهر محرم عام 1441 هجرية، وذلك طبقًا لما ستُسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.



من جانبه، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول أنباء بمنح الحكومة العاملين بالجهاز الإداري للدولة إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر2019، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ليكون بديلًا ليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019، ليس له أساس من الصحة.





موعد إجازة رأس السنة الهجرية في القطاع العام

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من شهر محرم عام 1441 هجرية، وذلك طبقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.



وفي النهاية، ناشد مجلس الوزراء المصري جميع المواطنين تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.



سادت حالة من الجدل بين المواطنين بشأنفي القطاع العام والخاص في مصر، وهل ستكون يوم السبت أو يوم الأحد؟ هذا ما حسمته الحكومة المصرية بالأمس لتنهي الجدل الخاص