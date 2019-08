مفيش زي مصر.. حملة وزارة الهجرة تتجاوز 14 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي

نجحت حملة "NO PLACE LIKE EGYPT.. مفيش زي مصر" في الوصول إلى أكثر من 14 مليون متابع، حيث لاقت اهتمامًا كبيرًا من قبل المصريين في الخارج بعد أن دشنتها الوزارة على صفحاتها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة (فيسبوك وانستجرام وتويتر) بهدف توصيل رسالة إلى العالم كله بأن مصر بلد الأمن والأمان، وأيضًا الترويج السياحي لمصر بنقل الواقع الحقيقي لها عن طريق أبنائنا وشبابنا بالخارج.



وكانت الحملة قد حازت على رعاية أحد التطبيقات الشهيرة حول العالم وهو تطبيق "تيك توك"، الذي لاقى انتشارا واسعا بين المستخدمين خاصة مع تواجده في أكثر من 150 دولة حول العالم بـ 75 لغة متنوعة، حيث أبدى المسؤولون عن التطبيق إعجابهم وتحمسهم للحملة، كونها غير مسبوقة والأولى من نوعها كذلك لما لها آثار إيجابية كبيرة للترويج للسياحة المصرية عالميا بأسلوب غير تقليدي وبأفكار من خارج الصندوق الأمر الذي دفعهم لرعايتها.



وقد أكدت وزارة الهجرة أيضًا أن الحملة لا تهدف فقط إلى الترويج السياحي للدولة، ولكن بالأساس إلى الحفاظ على الهوية الوطنية للمصريين بالخارج ودورهم في دعم مصر والترويج لها عبر إظهار ارتباطهم بها.



وتدعو الوزارة كافة المصريين المقيمين في الخارج، للمشاركة في الحملة من خلال تسجيل فيديو قصير مدته دقيقتين للحديث عن فترة الإجازة التي قضاها بمصر، والحديث فيه عن سحر وجمال الأماكن السياحية في بلدنا واختلافها وتفردها عن أي مكان آخر في العالم، مع ختام الفيديو بشعار الحملة NO PLACE LIKE EGYPT" مفيش زي مصر"، وقد شارك في الحملة بالفعل العديد من المذيعين والعلماء وقادة رأي من المصريين المقيمين بالخارج من جميع أنحاء العالم.



ولفتت الوزارة إلى أن المصريين بالخارج هم خير من يستطيع توضيح الصورة الحقيقية عن وطنهم الأم مصر، خاصة أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج، كونهم هم خير سفراء وجنود لمصر حول العالم ويقفون بجانب وطنهم في كافة التحديات التي يمر بها، ومازالت الوزارة تستقبل الفيديوهات المسجلة من المصريين بالخارج على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع "فيسبوك" على الرابط التالي:



https://www.facebook.com/Moemigegy/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARBY-DFT9O1pXNwTdW6hSXNmm0SFtQo5rsC0czsE75IQ_kBqJV1erPwcdYGZejq1luAktFfOxyjaCQkH



ولمشاهدة فيديوهات حملة "مفيش زي مصر" على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdnolkRSmYbNNIz9ZeemGusjZ8Bwu_D3B



كذلك على الرابط التالي:

http://vm.tiktok.com/F5qSHe/