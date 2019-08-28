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حوادث

ضبط عصابة خطف حقائب السيدات بالسويس

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:12 م
صدى البلد
حسن غنيمة
تمكنت مباحث السويس من ضبط عصابة خطف حقائب السيدات بمدينة السلام بنطاق دائرة قسم شرطة فيصل تبين أنهم من المسجلين يستخدمون دراجة بخارية وتم ضبطهم فى كمين بشوارع المنطقة.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس قد تلقى عدة بلاغات بمهاجمة مجهولين السيدات أثناء سيرهم بالطريق العام بمدينة السلام 1 ويقومون بخطف حقائب اليد منهم ويلوذون بالهرب بواسطة دراجة بخارية.

قام اللواء عامر محمود عامر مدير المباحث مديرية الأمن بفحص البلاغات وتم تحديد نطاق نشاطها بالتنسيق مع العميد أيمن عبد الحميد رئيس البحث الجنائى وتم إعداد عدة أكمنة غير تقليدية ومراقبة توقيتات نشاط العصابة وفق البلاغات وتوقيتات تواجد السيدات بشوارع المنطقة.

تم تحديد مواصفات أفراد العصابة و الدراجة البخارية المستخدمة تبين أنها بدون ترخيص.

تمكنت قوات مباحث قسم شرطة فيصل من ملاحقة المتهمين و ضبط ( م . ر . ج ) 31 سنة ومتهم فى عدة قضايا كما تم ضبط شريكه ( أ . ز ) 31 سنة.

تبين من تحقيقات نيابة فيصل تحت أشراف المستشار هادى عزب المحامى العام لنيابات السويس ارتكابهما 6 وقائع خطف حقائب سيدات من الطريق العام بواسطة الدراجة البخارية لسرعة الهرب الهرب فقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

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