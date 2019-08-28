عقب جولة المحافظ المفاجئة.. رفع القمامة من جانبي ترعة الهجارسة بكفر صقر

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بضرورة التنسيق مع رئيس مركز ومدينة كفر صقر ، برفع القمامة والمخلفات من على جانبي ترعة الهجارسة ونقلها للمقلب الصحي بالخطارة والبدء في اعمال التطهير بالترعة ، حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
من جانبها، قامت الإدارة المركزية للموارد المائية والري ، بإرسال المعدات اللازمة لرفع القمامة والمخلفات التي تُعيق حركة المياه وتتسبب في إنبعاث روائح كريهة تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين ، كما تتسبب في عدم وصول المياه إلى الأراضي الواقعة في نهايات الترع والمصارف.
كما تواصل الإدارة المركزية للموارد المائية والري تنفيذ خطتها لتطهير المجاري المائية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.
وقام محافظ الشرقية بزيارة مفاجئة لقرية الهجارسة التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي القرية وإلتقى بالمواطنين وإستمع لشكواهم من إنتشار القمامة بترعة الهجارسة، ليتوجه معهم على الفور لمحل الشكوى ويأمر رئيس المركز بالتنسيق مع الإدارة المركزية للري برفع القمامة والمخلفات والبدء فورًا في أعمال التطهير للترعة والحفاظ عليها.