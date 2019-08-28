ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كراش البنات قبل الولاد.. نيرمين الفقي في إطلالة جريئة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:43 م
نيرمين الفقى
نيرمين الفقى
القسم الميدانى
شاركت الفنانة نيرمين الفقى جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة بإطلالة جديدة.

وارتدت نيرمين الفقي كاش مايوه باللون البينك، بالاضافة إلى هوت شورت أبيض وكوتش باللون البينك.

وتفاعل عدد كبير من متابعى نيرمين الفقى معلقين:

النور طلع اهو يا ناس
القمر
كراش البنات قبل الولاد
جميلة اوي

وأحدث أعمال الفنانة نرمين الفقى ، المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا.

جدير بالذكر أن مسلسل أبو العروسة شارك في بطولته سيد رجب، وسوسن بدر، ونيرمين الفقي، وولاء الشريف، ومحمود حجازي، ومدحت صالح وميدو عادل وكارولين عزمى، وأماني كمال، ومن تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور وينتمي لفئة الستين حلقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لماذا غابت نرمين الفقي عن عزاء فاروق الفيشاوي ؟

بفستان أبيض مكشوف.. إطلالة مثيرة لـ نرمين الفقي فى أحدث ظهور لها

مكشوف الكتفين .. نرمين الفقي تنشر صورة جديدة من اليونان ..شاهد

بعد إطلالتها المثيرة.. نرمين الفقى تتصدر محرك جوجل

بعد ظهورها بـ الهوت شورت.. نجم مسرح مصر يغازل نرمين الفقي.. والأخيرة تتجاهله

نرمين الفقي توثق حسابها بإنستجرام وتهنئ المصريين بعيد الاضحى

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف حقيقة تأثير حرائق غابات الأمازون على مصر.. فيديو

فيديوجراف| خطوبة منة شلبي

تردد قناة الزمالك على نايل سات .. تعرف عليه

قرار صيني يشعل الموقف مع الولايات المتحدة.. اعرف التفاصيل

10 آلاف جنيه غرامة.. هل كافية لمنع التحرش بالسائحات ؟

الموساد نفذ عملية فى دولة عربية.. خلاف كبير بين أمريكا وإسرائيل لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب سنوات.. أحدث ظهور للفنانة عفاف راضى

بـ مكياج ترابي ومجوهرات فخمة.. أصالة تخطف الأنظار في السعودية

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل