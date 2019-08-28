كراش البنات قبل الولاد.. نيرمين الفقي في إطلالة جريئة

شاركت الفنانة نيرمين الفقى جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة بإطلالة جديدة.





وارتدت نيرمين الفقي كاش مايوه باللون البينك، بالاضافة إلى هوت شورت أبيض وكوتش باللون البينك.





وتفاعل عدد كبير من متابعى نيرمين الفقى معلقين:





النور طلع اهو يا ناس

القمر

كراش البنات قبل الولاد

جميلة اوي





وأحدث أعمال الفنانة نرمين الفقى ، المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا.



