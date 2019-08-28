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محافظات

تنفيذ مبادرة شارك ونظف بمركز شباب مدينة القنايات.. صور

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:59 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية تشجيع وتوعية الشباب بضرورة المشاركة المجتمعية والحفاظ على البيئة المحيطة بهم ومساهمتهم الإيجابية في حل المشكلات القائمة لتحقيق التنمية المنشودة بمختلف القطاعات بنطاق المحافظة.

من جانبه فقد أكد وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن الإدارة العامة للشباب بالمديرية نفذت يوم تطوعي تحت شعار «شارك و نظف» بمشاركة شباب أندية التطوع والجوالة والفتاة بمراكز الشباب، وذلك بمركز شباب القنايات.

وذكر وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن الحملة شملت أعمال تجميل سور الملعب القانوني بمركز شباب القنايات ورسم اللوحات الفنية الهادفة عن التراث المصري والشرقاوي الأصيل.

وأشار إلى أنه تأتي هذه المبادرة في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يشارك فيه جميع مديرياتها ومراكزها ..لإضفاء جو من البهجه والجمال وإعطائها الطابع التراثي الحضاري المميز.
تنفيذ مبادرة شارك ونظف بمركز شباب مدينة القنايات.. صور
تنفيذ مبادرة شارك ونظف بمركز شباب مدينة القنايات.. صور
تنفيذ مبادرة شارك ونظف بمركز شباب مدينة القنايات.. صور
تنفيذ مبادرة شارك ونظف بمركز شباب مدينة القنايات.. صور
تنفيذ مبادرة شارك ونظف بمركز شباب مدينة القنايات.. صور

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