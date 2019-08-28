القطن الأفضل.. مبادرة تستهدف إنتاج قطن خال من الملوثات

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر »، المذاع عبر التليفزيون المصري، تفاصيل مبادرة «القطن الأفضل» التي تستهدف إنتاج قطن خال من الملوثات وذو جودة عالية.





وقال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، انه علي مدار 3 سنوات السابقة استطاع القطن المصري ان يستعيد جودته مرة أخري ، بالإضافة الي استعادة المكانة العالمية بعد فقد العديد من الأسواق العالمية الهامة ،موضحًا ان المبادرة تهدف الي زيادة ربحية الفلاح مع زيادة الإنتاج بجودة عالية.



