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القطن الأفضل.. مبادرة تستهدف إنتاج قطن خال من الملوثات

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:03 م
القطن المصري
القطن المصري
عبدالصمد ماهر
عرض برنامج «صباح الخير يا مصر »، المذاع عبر التليفزيون المصري، تفاصيل مبادرة «القطن الأفضل» التي تستهدف إنتاج قطن خال من الملوثات وذو جودة عالية. 

وقال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، انه علي مدار 3 سنوات السابقة استطاع القطن المصري ان يستعيد جودته مرة أخري ، بالإضافة الي استعادة المكانة العالمية بعد فقد العديد من الأسواق العالمية الهامة ،موضحًا ان المبادرة تهدف الي زيادة ربحية الفلاح مع زيادة الإنتاج بجودة عالية. 

من جانبه أشار الدكتور محمد عبدالفتاح ، رئيس الفريق البحثي لبرنامج تريبة القطن، الى أنه يتم توزيع حزمة من التوصيات والتعليمات للفلاح من أجل الوصول الي الهدف المنشود وافرتقاء بجودة القطن.

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