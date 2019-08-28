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ثقافة

مسيرة زاهي حواس.. ندوة بقصر ثقافة دمياط

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:36 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة دمياط، حيث انطلق هواة الرسم والفن التشكيلي بقسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة دمياط الجديدة لعمل لوحات من عناصر الطبيعة الصامتة والحية مع الألوان الخشب والمائية كما استكمل قصر ثقافة دمياط ورشة اللغة الإنجليزية.

ويقام معرض أطفال برنامج يلا نقرا ونعرف رموز بلدنا بقصر ثقافة الطفل وبيوت "السرو، الزرقا، كفر البطيخ" بجانب مكتبات "ابو غالب، العبيدية، الغوابين"، وخارج الجدران مع رواد مكتبة الركابية على أهم مشاهير محافظة دمياط، متتبعين سير حياتهم المهنية وأهم إسهاماتهم في الأدب والشعر والتاريخ للدكتورة عائشة عبد الرحمن أما الرمز الآخر فهو زاهي حواس عالم الآثار والحفريات.

ونظم بيت ثقافة كفر البطيخ يوما ثقافيا بفقرات منها الأدبية وورشة حكي من قصص الأطفال وتابع اليوم فعاليته بألعاب الدومينو والألعاب الذهنية، كما عقد قصر ثقافة الطفل بدمياط ندوة شعرية مع الشاعر مصطفى العايدي الذي ساهم بعدد من القصائد على فهم المعاني الجمالية فى الأبيات الشعرية بجانب جلسة استماع لهواة الشعر والإلقاء.

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