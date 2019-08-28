الدوري الفرنسي .. نيس يواجه مارسيليا .. بث مباشر

يواجه فريق نيس الفرنسي نظيره مارسيليا الفرنسي في التاسعة مساء اليوم في إطار الأسبوع الثالث للدوري الفرنسي، وذلك على ملعب اليانز ريفييرا.



ويسعى فريق نيس بقيادة مدربه الفرنسي باتريك فييرا نحو الانطلاق للصدارة بعد تحقيقه 6 نقاط في أول جولتين له ، بينما يحاول فريق مارسيليا الهروب من القاع بعد تحقيقه هزيمة وتعادل في أول مباراتين له.



ويتواجد الجزائري يوسف عطال في قائمة مباراة نيس بعد شفائه من الاصابة التي تعرض لها في بطولة كأس الأمم الأفريقية مما أبعده عن الفريق في افتتاحيات الدورى.



http://www.yalla-shoot.com/live/16656/ogc-nice-vs-olympique-de-marseille.html

