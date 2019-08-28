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اقتصاد

مفيش إجازة .. تعرف على حالات رفض الإجازات الاعتيادية للموظف الحكومي

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:25 م
صالح الشيخ رئيس
صالح الشيخ رئيس الجهاز المركز للتنظيم والإدارة
آية الجارحي

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الأسباب التي تتعلق برفض الاجازات للموظف العام في الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح الجهاز في رده على تساؤل أحد الموظفين، أنه من الجائز أن يتم رفض الأجازات الاعتيادية للموظف إذا تعلقت بمصلحة العمل، بشرط أن يكون الرفض في حدود ثلث الإجازات المستحقة للموظف على الأكثر.

وعن مصير الإجازات التي يتم رفضها للموظف، لفت الجهاز أنه يتم ترحيل هذه الإجازات إلى العام التالي ثم الذي يليه ثم الذي يليه كحد أقصى.

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أنه في حالة ترحيل هذه الإجازات لمدة ثلاث سنوات، يصرف الموظف مقابل نقدي عن هذه الإجازات، يحسب على أساس أجرة الوظيفي في العام المستحقة عنه هذه الإجازات.

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