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فن

شاهد.. حسن الرداد برفقة أحمد السقا فى أحدث ظهور

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:15 م
حسن الرداد وأحمد
حسن الرداد وأحمد السقا
القسم الميدانى
شارك الفنان حسن الرداد متابعيه عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة تجمعه بالفنان أحمد السقا.

وعلق حسن الرداد على الصورة قائلا: "#الأخوة رابطة ثمينة لا تحتاج إلى أن تكون مرتبطة بالدم".

وتفاعل متابعو حسن الرداد مع الصورة بالتعليقات الإيجابية على هذا النحو:
صورة فخامة فعلا
العظماء
باشا مصر
إيه العظمة دى

يذكر أن أحدث أعمال الفنان حسن الرداد الدرامية مسلسل "الزوجة 18"، والذي تم عرضه في السباق الرمضانى الماضي وحقق نجاحا كبيرًا خلال عرضه.


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