مستقبل مشرق... فيلم تسجيلي عن انجازات المشروعات القومية.. فيديو

عرضت القناة الأولي ، فيلماً تسجيلياً حمل عنوان «مستقبل مشرق» والذي يرصد أبرز وأهم المشروعات القومية الكبري التي تقوم بها الدول وتفاصيل تلك المشروعات وحجم العمل والإنجاز الذي تحقق خلال الفترة السابقة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي .





وكانت وزارة المالية ممثلة في مصلحة سك العملة،قد استعدات لإصدار عملات متداولة فئة (الجنيه والخمسون قرشا) لتوثيق المشروعات القومية الكبرى في مصر طبقا للتصميمات المعتمدة مع أهمية إصدار هذه العملات بقيمتها الاسمية ليتاح تداولها واقتناءها لجميع أفراد الشعب في إطار التوعية بهذه المشروعات القومية التي تشمل مجالات متعددة تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة في مجالات الطاقة المتجددة والري والزراعة والطرق والتنمية العمرانية والتي تمثل بعض من إنجازات الدولة خلال الفترة الحالية.



وقال الدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية إن ذلك يأتى عقب إصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا بالترخيص لوزارة المالية ممثلة في مصلحة سك العملة لإصدار عملات تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد والخمسون قرشًا توثيقًا للإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية.



وأضاف مستشار وزير المالية أن من أبرز الإنجازات التي يتم تسليط الضوء عليها فى العملات المتداولة هى (العاصمة الإدارية ، مزارع الطاقة الشمسية بأسوان، الشبكة القومية للطرق، محطات توليد الطاقة، مدينة العلمين الجديدة، الريف المصري الجديد، حقل ظهر للغاز، قناطر أسيوط الجديدة)، وذلك حسب نماذج التصميمات وعددها 16 تصميمًا وبالأعداد والمواصفات التي ينص عليها القرار.