ماريان عازر تتحدث في ختام البرنامج الدولي لقادة الحوكمة بـ سنغافورة

ألقت الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الوطنية الحوكمة، كلمة عن القيادة وعن تحديات التغيير من أجل بناء المستقبل في ختام البرنامج الدولي لقادة الحوكمة المعقد بسنغافورة.



كان قد تم اختيار الدكتورة ماريان أمير عازر لحضور برنامج قادة الحوكمة حول العالم الذي تنظمه حكومة سنغافورة. و حضر البرنامج تسع و أربعون ممثل علي مستوي العالم من السياسيين و التنفيذيين و متخذي القرار وتطرق إلي أهم أسس الحوكمة في عدة مجالات منها الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات والصحة و التعليم والإسكان و تضمن عدة مناقشات و زيارات ميدانية و مقابلات مع وزراء و تنفيذيين بسنغافورة.



وشهد اليوم ختام البرنامج وتسليم شهادات التخرج للمشاركين بحضور الوزير تيو شي هيم و بعض سفراء الدول المشاركة و قد حضر من السفارة المصرية كل من السفير محمد ابو الخير سفير مصر في سنغافورة و المستشارة يارا البديوي.