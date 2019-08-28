ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ماريان عازر تتحدث في ختام البرنامج الدولي لقادة الحوكمة بـ سنغافورة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:40 م
النائبة ماريان عازر
النائبة ماريان عازر
فريدة محمد
ألقت الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الوطنية الحوكمة، كلمة عن القيادة وعن تحديات التغيير من أجل بناء المستقبل في ختام البرنامج الدولي لقادة الحوكمة المعقد بسنغافورة.

كان قد تم اختيار الدكتورة ماريان أمير عازر لحضور برنامج قادة الحوكمة حول العالم الذي تنظمه حكومة سنغافورة. و حضر البرنامج تسع و أربعون ممثل علي مستوي العالم من السياسيين و التنفيذيين و متخذي القرار وتطرق إلي أهم أسس الحوكمة في عدة مجالات منها الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات والصحة و التعليم والإسكان و تضمن عدة مناقشات و زيارات ميدانية و مقابلات مع وزراء و تنفيذيين بسنغافورة.

وشهد اليوم ختام البرنامج وتسليم شهادات التخرج للمشاركين بحضور الوزير تيو شي هيم و بعض سفراء الدول المشاركة و قد حضر من السفارة المصرية كل من السفير محمد ابو الخير سفير مصر في سنغافورة و المستشارة يارا البديوي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة كفر الشيخ تشارك في احتفال العيد القومي لمصر بسنغافورة

خديجة رزجي: الرئيس السيسي أعطانا فرصة كبيرة لتحقيق حلمنا وبناء جيل جديد

شاهد .. أبرز لحظات حفل تخرج أول دفعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي

برلمانية تشارك ببرنامج القادة القادمين بمجال الحكم في سنغافورة

ترشيحاتنا

البرلمان يعبر عن غضبه من محمد رمضان.. يصف أعماله بـ المنافية للآداب.. ومطالب بتدخل المسئولين لوقفها

رجعي الباقي للوزير.. بوتين يدفع 5 آلاف روبل لشراء آيس كريم لـ أردوغان.. فيديو

فيديوجراف| خطوبة منة شلبي

صفعة كبري على وجه أردوغان.. قطر تسحب 20 مليار دولار من تركيا.. لماذا أدارت الدوحة ظهرها لأنقرة؟

اطلالة بالبطيخ.. عبير صبري تثير الجدل عبر إنستجرام

الزمالك ضد مصر المقاصة.. رد فعل ميدو على رسالة مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب سنوات.. أحدث ظهور للفنانة عفاف راضى

بـ مكياج ترابي ومجوهرات فخمة.. أصالة تخطف الأنظار في السعودية

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل