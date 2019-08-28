ابتكار تكنولوجي – زراعي مصري يستعد لاستلام جائزته في قمة العمل المناخي.. ومختبر الأمم المتحدة: سيساهم في قياس استهلاك المياه ودرجة حرارة المحاصيل في الحقول

"مبرمجين للبيئة" يفوز بالمركز الأول في مسابقة مختبر الأمم المتحدة للابتكار التكنولوجي في مصر

الرئيس التنفيذي لوكالة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات:

العمل المدني من أجل تطوير حلول تكنولوجية لأزمة التغيير المناخي أمر ضروري

مختبر الأمم المتحدة :

تحدي "بداية جديدة لكوكب الأرض" يهدف إلى اكتشاف وتطوير حلول تقنية للتغير المناخي





جدير بالذكر أن المسابقة كانت تحتوي على تحديين أحدهما خاص بتغيرات المناخ وأثرها على المزارعين، وذلك عن طريق المدخلات والبيانات الحقيقية عن الطقس، ودرجة حرارة التربة، وسرعة الرياح وغيرها من المتغيرات المقدمة من مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجدد، أما التحدي الثاني فركز على إيجاد تقنية لرصد وتحسين استهلاك الأفراد للمواد البلاستيكية، حيث تم اختيار هذا التحدي لأهمية هذه القضية على المستوى الوطني والعالمي.

بعد حماس وتنافس شديدين خلال عطلة نهاية أسبوع مليئة بالبرمجة، والتعلم، والابتكار، فاز فريق "مبرمجين للبيئة" بالمركز الأول في المسابقة المصرية المنظمة من قبل مختبر الأمم المتحدة للابتكار التكنولوجي في مصر (UNTIL) والتي تأتي ضمن مجموعة من مسابقات العالمية بعنوان "بداية جديدة لكوكب الأرض" التي تجمع الشباب والشابات التقنيين والمبرمجين والمهتمين بمكافحة تغير المناخ لخلق حلول تكنولوجية تعالج أزمات المناخ الحالية.وتتضمن جائزة المركز الأول فرصة لممثل عن الفريق الفائز لحضور مؤتمر قمة المناخ المنعقد في نيويورك 23 سبتمبر 2019، وذلك برعاية شركة ساب (SAP)، حيث تعتبر هذه الرحلة بداية لبرنامج احتضان من قبل مختبر الأمم المتحدة للابتكار التكنولوجي والذي يتضمن جدول اجتماعات ونشاطات مصممة لتفعيل وتطوير مشروعهم.وقال مختبر الأمم المتحدة للابتكار التكنولوجي – مصر في بيان له: "سوف يتم تكريم جميع الفائزين من الدول المشاركة (الهند وماليزيا وألمانيا وفنلندا والولايات المتحدة الأمريكية) في قمة المناخ بنيويورك، وذلك عن الحلول المبتكرة التي ستساهم في حل أزمة المناخ، بالإضافة إلى تكريم الآنسة كريمة والي نيابة عن الفريق المصري الفائز والمكون من أربعة أعضاء آخرين جميعهم من طلبة جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا وهم: لؤي خالد، ومحمد مصطفى، ومحمد عادل، وآية السيسي، بالإضافة إلى تكريم الفرق الفائزة في قمة المناخ، ستتاح لهم فرصة للتقديم لعرض الحلول المبتكرة في "المنتدى الاقتصادي العالمي" في دافوس يناير 2020.أما عن الحل المبتكر من قبل فريق "مبرجين للبيئة" (Beatle -G)، فهو تطبيق محمول يرصد معلومات أساسية وتوصيات للمزارعين على أساس البيانات التي يتم جمعها عن طريق أجهزة استشعار في شكل سيارة صغيرة متحركة مصممة لقياس استهلاك المياه ودرجة حرارة المحاصيل في الحقول.وتمت دعوة متخصصين في مجالات التكنولوجيا، وريادة الأعمال، وتغير المناخ، والابتكار لتوجيه وتقييم الفرق التي تأهلت لمرحلة عرض الحلول المبتكرة على لجنة التحكيم الموقرة والتي كانت تتضمن أعلى الكفاءات من: مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) وشركة (SAP) ومركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجدد ومنصة "يمكن".كما تضمنت الجوائز للمراكز الـثلاث النهائية دعم من قبل برنامج "مسرعات الأعمال" بمركز "TIEC" بقيمة 15.000 جنيه مصري وفي المرتبة الثانية قدم فريق "Challengers" تطبيق المحمول "Revive" الذي يمكّن أخصائيي البيئة من تغيير سلوك المجتمع لسلوك أكثر وعيا واستدامة عن طريق المنهج التكنولوجي التفاعلي بالألعاب المعروف بمسمى "Gamification"، أما في المرتبة الثالثة، فتقدم فريق "IOP" بنظام ري ذكي مبني على أنظمة "إنترنت الأشياء" أو "IoT" وهو عبارة عن أجهزة مبرمجه لتوفير ظروف مثالية لنمو النبات.كما ألقت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لوكالة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، كلمة ضيف الشرف في الحفل الختامي، مثنية على الإبداع الذي أظهرته الفرق في حلولها وأكدت أهمية العمل المدني من أجل تطوير حلول تكنولوجية لأزمة التغيير المناخي.وكان مختبر الأمم المتحدة للابتكار التكنولوجي في مصر (UNTIL) ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) نظم التحدي "بداية جديدة لكوكب الأرض" الذي يهدف إلى اكتشاف وتطوير حلول تقنية للتغير المناخي، حيث يتم تنظيمه على المستوى العالمي من قبل مكتب مبعوث الأمم المتحدة للشباب ومكتب الأمم المتحدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبرعاية من شركة ساب (SAP) وشركة "ديلويت" (Deloitte).