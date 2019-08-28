قرار صيني يشعل الموقف مع الولايات المتحدة.. اعرف التفاصيل

قال مسئول دفاعي أمريكي إن الصين رفضت طلبا بزيارة سفينة حربية أمريكية لميناء تشينجداو خلال الأيام الأخيرة، وذلك في وقت يشهد توترا في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.



ويعد هذا الرفض هو الثاني على الأقل، بعدما رفضت الصين طلبها بزيارة سفينتين حربيتين لهونج كونج، مع تفاقم الأزمة السياسية في المستعمرة البريطانية السابقة.



وقال المسئول الدفاعي، الذي تحدث أمس، الثلاثاء، شريطة عدم نشر اسمه إلى "رويترز"، إنه كان من المفترض أن تزور المدمرة البحرية الميناء يوم الأحد لكن الصين رفضت الطلب قبل ذلك.



وأضاف أن السفن الحربية الأمريكية تزور الصين من حين لآخر وكانت أحدث زيارة في 2017. وكانت آخر سفينة حربية أمريكية تزور ميناء تشينجداو هي المدمرة بنفولد عام 2016.



وردا على سؤال بشأن سبب رفض الطلب الأمريكي، قال المسئول الدفاعي إن هذا السؤال يجب توجيهه إلى بكين.



وقال جينج شوانج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة صحفية يومية في بكين، إنه ليس على دراية بالموقف وأحال الأسئلة إلى الجيش.