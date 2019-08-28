منخفض الهند .. الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع الرطوبة والحر .. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية ، إن الطقس يشهد حالة استقرار ولا يوجد أى تغييرات فى درجات الحرارة الحالية .



وكشف محمود شاهين ، خلال مداخلة هاتفية على برنامج صباحك مصري المذاع عبر فضائية MBC مصر، أن درجات الحرارة خلال يومى الخميس والجمعة القادمين سيشهدان تحسنا فى درجات الحرارة .



وأوضح محمود شاهين ، أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 34 ، 35 بانخفاض درجتين من درجات الحرارة الحالية على أن تعاود درجات الحرارة تسجيل 36 ، 37 يوم الأحد القادم مع بداية شهر سبتمبر.



وأكد محمود شاهين ، وجود ثبات فى درجات الرطوبة بالفترة الحالية بتسجيل نسبة 85% فى القاهرة والوجه والبحرى نظرا لتأثير منخفض الهند والممتد على حوض البحر المتوسط والذى بدوره يجلب كتلة مرتفعة بدرجة حرارتها وهدوء سرعة الرياح خلال ساعات النهار وهو ما يرفع الشعور بارتفاع درجات الحرارة رغم انخفاضها 26% خلال ساعات الليل .