ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع فنانة كويتية.. ظهور جديد لـ عمرو دياب ودينا الشربيني

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:46 م
عمرو دياب
عمرو دياب
شيرى نبيل
نشرت الفنانة الكويتية هند البلوشي، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تجمعها بالهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني.

وعلقت هند البلوشي على الصورة قائلة: "صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرو دياب سجلت لحظة من أسعد لحظات حياتي كما سجل بفنه تاريخا لا يكرر".

آخر أعمال هند أغنية "وى وى" من تأليف وألحان يوسف العمانى، توزيع موسيقى عبد الله العمانى، إخراج ثامر العسلاوى، قيما كان إنتاج الأغنية على نفقتها الخاصة.

يشار إلى أن الفنانة هند البلوشى تشارك حاليا فى عروض المسرحية الكوميدية "عنتر المفلتر" على خشبة مسرح نقابة العاملين فى الكويت، إلى جانب الفنان طارق العلى، وشيماء قمبر، وأحمد الفرج، وجمال الردهان وغيرهم من نجوم الفن فى الخليج.
مع فنانة كويتية.. ظهور جديد لـ عمرو دياب ودينا الشربيني

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

#أنا_غير يجتاح تويتر بعد طرح بوستر ألبوم عمرو دياب الجديد

بالمايوه دينا الشربيني ترقص مع عمرو دياب على أحد شواطئ اليونان

شاهد.. أحدث ظهور لـ دينا الشربيني بصحبة عمرو دياب

ترشيحاتنا

وفاء الكيلاني تنشر صورة رومانسية مع تيم الحسن

صفعة كبري على وجه أردوغان.. قطر تسحب 20 مليار دولار من تركيا.. لماذا أدارت الدوحة ظهرها لأنقرة؟

علاء عبد العال: إيهاب جلال الأنسب لتدريب منتخب مصر.. وكفاية حسن شحاتة

بـ مكياج ترابي ومجوهرات فخمة.. أصالة تخطف الأنظار في السعودية

الزمالك ضد مصر المقاصة.. رد فعل ميدو على رسالة مرتضى منصور

تعرف على حقوق المطلقة قبل الدخول وبعده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب سنوات.. أحدث ظهور للفنانة عفاف راضى

بـ مكياج ترابي ومجوهرات فخمة.. أصالة تخطف الأنظار في السعودية

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل