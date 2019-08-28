مع فنانة كويتية.. ظهور جديد لـ عمرو دياب ودينا الشربيني

نشرت الفنانة الكويتية هند البلوشي، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تجمعها بالهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني.



وعلقت هند البلوشي على الصورة قائلة: "صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرو دياب سجلت لحظة من أسعد لحظات حياتي كما سجل بفنه تاريخا لا يكرر".



آخر أعمال هند أغنية "وى وى" من تأليف وألحان يوسف العمانى، توزيع موسيقى عبد الله العمانى، إخراج ثامر العسلاوى، قيما كان إنتاج الأغنية على نفقتها الخاصة.



يشار إلى أن الفنانة هند البلوشى تشارك حاليا فى عروض المسرحية الكوميدية "عنتر المفلتر" على خشبة مسرح نقابة العاملين فى الكويت، إلى جانب الفنان طارق العلى، وشيماء قمبر، وأحمد الفرج، وجمال الردهان وغيرهم من نجوم الفن فى الخليج.