تضم مركز رعاية للأطفال.. حريق هائل يدمر سطح وبرج كنيسة طريق الإنجيل العظيم.. فيديو

عرضت فضائية يورو نيوز، تقريرا بعنوان حريق هائل يدمر سطح وبرج كنيسة طريق الإنجيل العظيم بفيلادلفيا.



أظهر التقرير، اندلاع حريق هائل في كنيسة معبد طريق الإنجيل العظيم بفيلادلفيا في الولايات المتحدة والتهمت ألسنة النيران سطح الكنيسة والبرج.



وسارعت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى مكان الحريق من أجل إخماد النيران التي استمرت لساعات، ولم تسجل فرق الإنقاذ أي إصابات جراء الحريق الذي دمر سطح الكنيسة.



كنيسة طريق الإنجيل العظيم تضم أيضا مركزا للرعاية للأطفال في الركن الشمالي. وكان هذا الجزء خاليا من الأشخاص حين اندلع الحريق.