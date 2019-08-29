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برلمان

برلماني يطالب بفتح تحقيق بخصوص تداول مبيدات زراعية محظورة دوليا

الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:35 ص
مبيدات زراعية
مبيدات زراعية
عبد الرحمن سرحان
طالب النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل من قبل الحكومة لبحث حقيقة تداول مبيدات زراعية محظورة دوليًا داخل مصر.

وقال النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الأرقام التي يتم تداولها بخصوص المبيدات الزراعية المحظورة والتي تصل إلى 130 طنا خلال 3 أشهر فقط.

وأضاف النائب سمير البطيخي، أن الرقم المعلن عنه كبير للغاية وكارثي ويشير إلى ضعف الرقابة، مؤكدًا ضرورة قيام الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة ضد كميات المبيدات الزراعية داخل مصر.

وقدمت الدكتورة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى مجلس الوزراء، ووزارة الزراعة، حول وجود مبيدات زراعية محظورة دوليًا يتم تداولها داخل الأسواق المصرية، موضحة أن مصر نتيجة ضعف الرقابة وغياب دور الجهات المعنية في ظل الأنظمة والحكومات السابقة أصبحت سوقًا لمافيا تجار المبيدات المهربة، الأمر الذي أدى إلى وجود أكثر من 100 نوع من المبيدات المحظورة تُباع بالأسواق في مختلف المحافظات.

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