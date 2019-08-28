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حوادث

الأمين العام الجديد لقضايا الدولة يبدأ مهام عمله

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:43 م
هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة
جودت عيد
بدا المستشار حاتم علي عبد العال نائب رئيس الهيئة اليوم مهام منصبه الجديد كأمين عام لهيئة قضايا الدولة خلفا للمستشار محمد عبد اللطيف.

وكشفت مصادر قضائية أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تشكيل الأمانة العامة، بقرارا من المستشار أبو بكر الصديق رزق رئيس هيئة قضايا الدولة ، بعد اختيارها من الأمين العام.

وأصدر رئيس هيئة قضايا الدولة، توجيهاته للمستشار حاتم عبد العال الأمين العام، باختيار من يعاونه فى الأمانة العامة بعد العرض على رئاسة الهيئة على أن يشمل قرار نبده بجانب الامانة العامة، كذلك الأمانة العامة للمجلس الأعلى وأمانة مجلس التأديب للهيئة.

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