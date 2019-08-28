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محافظات

وفود شبابية من 5 جامعات تزور منطقة بني حسن الأثرية بالمنيا

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:18 م
وفود شبابية من 5
وفود شبابية من 5 جامعات تزور منطقة بني حسن الأثرية بالمنيا
أيمن رياض
أعلنت إدارة السياحة بديوان عام محافظة المنيا عن استقبال منطقة بني حسن الأثرية لوفود من طلبة جامعات من 5 محافظات (الفيوم - بني سويف -المنيا -أسيوط –سوهاج)، وذلك ضمن فعاليات منتدى قادة شباب جامعات الصعيد بهدف تنشيط السياحة الداخلية.

قال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة، إن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها "منطقة آثار بني حسن" التي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلو مترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

وانطلق المنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد من جامعة المنيا هذا العام حاملًا شعار "بقوة شبابها تحيا مصر" خلال الفترة من 24 وحتى 28 أغسطس الجاري وبمشاركة شباب وطلاب 8 جامعات بالصعيد بهدف زيادة الوعي بالقضايا المجتمعية والتعرف على أفكار الشباب وزيادة الترابط فيما بينهم وتعزيز قيم الانتماء للوطن والمسئولية المجتمعية ، والمشاركة في خدمة الآخرين من خلال تنفيذ مبادرات تطوعية على هامش المنتدى.


وفود شبابية من 5 جامعات تزور منطقة بني حسن الأثرية بالمنيا
وفود شبابية من 5 جامعات تزور منطقة بني حسن الأثرية بالمنيا
وفود شبابية من 5 جامعات تزور منطقة بني حسن الأثرية بالمنيا

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