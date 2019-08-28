أمن القاهرة يواصل حملاته المرورية وتطهير الميادين من الإشغالات

شنت أجهزة مديرية أمن القاهرة باشراف اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة حملات مُكبرة بعدد من المناطق والميادين والمحاور المرورية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى الميادين والشوارع.



وأسفرت جهودها عن تنفيذ (625) قرار إزالة إدارية وتحرير ("85" محضر إشغال طريق –"29" محضر إدارة بدون ترخيص – "17" محضر تلوث بيئة – "59" محضر بائع متجول – "2" محضر عدم شهادة صحية) وضبط ("5" عربة لبيع الفاكهة وفاترينة مأكولات – "4" مركبات "توك توك" – "9" عربات كارو) وتنفيذ (2) حالة غلق إدارى، إزالة ("3" لافتة إعلانات – "2" غرزة شاى– "3" استكمال أعمال إزالة).



فى مجال المخالفات المرورية، تمكن رجال المرور باشراف اللواء عمرو البيلى مدير مرور القاهرة من ضبط ٤٥٠٠ مخالفة مرورية متنوعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة الامن توجيه الحملات لضبط كافة صور المخالفات.