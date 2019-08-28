كيف تستعيد حقك من غش التجار.. مبادرة جديدة من حماية المستهلك

يواصل جهاز حماية المستهلك، فعاليات مبادرة «حقك»، خلال الأسبوع الجاري، والتي تستوجب سرعة الرد على شكاوى المواطنين الواردة إلى الجهاز.





وتستهدف المبادرة حصر الشكاوى كمًا ونوعًا وتصنيفها جغرافيًا، ويتولى كل عضو من العاملين المختصين بالجهاز مسئولية تحديد ملف لا يقل عن 100 شكوى موضحة البيانات باسم الشاكى وموضوع الشكوى ورقم التواصل هاتفيا.





وبدوره يتولى مسئول جهاز حماية المستهلك التواصل مع أصحاب الشكاوى فى حضور الشركات والكيانات؛ للعمل على اتخاذ إجراء فورى لحل الشكوى بصورة إيجابية.





وأكد اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك ، في وقت سابق، أن التنسيق جار مع جميع أطراف المنظومة لخفض زمن الرد على الشكاوى عبر برنامج إلكترونى يسمح للشركات وبواسطة مسئول اتصال محدد لكل كيان له كود معتمد؛ للحصول على بيانات ومضمون الشكاوى الخاصة به فور ورودها للعمل على سرعة اتخاذ إجراء بشأنها.





ويمكن لجميع المواطنين التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن 19588 أو خدمة «المواطن رقيب» من خلال رقم «واتس آب» 01281661880.



