صدمة جديدة لعشاق فريق برشلونة.. غياب ميسى عن البارسا شهرا إضافيا

كشف تقارير صحفية إسبانية، غياب الدولي الأرجنتيني ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، عن الملاعب لشهر إضافي، مما يضع المدير الفني للفريق ارنستو فالفيردي في ورطة بعد الإصابات التي لحقت باللاعبين مؤخرا.



ووفقا لإذاعة "راك 1"، فإن ميسي تعرض لمشكلة بدنية في تدريبات أمس، وسيغيب عن الفريق لمدة شهر، ما يمنعه من اللعب مع الفريق أمام أوساسونا الإسباني وفالنسيا الإسباني.



يذكر أن المدرب الإسباني فالفيردي في موقف لا يحسد عليه، خاصة بعد إصابة سواريز التي ستجعله يغيب عن الفريق 4 أسابيع، وإصابة ديمبلي الفرنسي الذي سيغيب عن الفريق لـ5 أسابيع.