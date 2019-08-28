ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة جديدة لعشاق فريق برشلونة.. غياب ميسى عن البارسا شهرا إضافيا

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:18 م
ميسي
ميسي
كشف تقارير صحفية إسبانية، غياب الدولي الأرجنتيني ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، عن الملاعب لشهر إضافي، مما يضع المدير الفني للفريق ارنستو فالفيردي في ورطة بعد الإصابات التي لحقت باللاعبين مؤخرا.

ووفقا لإذاعة "راك 1"، فإن ميسي تعرض لمشكلة بدنية في تدريبات أمس، وسيغيب عن الفريق لمدة شهر، ما يمنعه من اللعب مع الفريق أمام أوساسونا الإسباني وفالنسيا الإسباني.

يذكر أن المدرب الإسباني فالفيردي في موقف لا يحسد عليه، خاصة بعد إصابة سواريز التي ستجعله يغيب عن الفريق 4 أسابيع، وإصابة ديمبلي الفرنسي الذي سيغيب عن الفريق لـ5 أسابيع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قائمة برشلونة.. الإصابة تبعد ميسي عن جولة أمريكا

صدمة في برشلونة بعد إصابة سواريز.. وصحف اسبانية تكشف مدة غيابه عن الملاعب

لعنة الإصابات تضع فالفيردي في ورطة

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك وكيل الألماني في كأس العالم للأندية لليد والقنوات الناقلة

كأس مصر.. التشكيل المتوقع لنادي الزمالك أمام مصر المقاصة

أخبار الفن والفنانين: حلا شيحة في أحدث جلسة تصوير.. محمد رمضان يتجاهل الانتقادات.. زينة ترد على استفزاز متابع بـ الساحل

تردد قناة الزمالك على نايل سات .. تعرف عليه

بعد حملات الداخلية لضبط المخالفين.. 6 حالات تعرض المحال والمقاهي للإغلاق.. تفاصيل

قعَّد لاعيبه في البيت.. علاء عبد العال عن تدريب حسام حسن لـ منتخب مصر: مش وقته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب سنوات.. أحدث ظهور للفنانة عفاف راضى

بـ مكياج ترابي ومجوهرات فخمة.. أصالة تخطف الأنظار في السعودية

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل