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موقف إنسانى مؤثر.. شرطى ينقذ حياة رضيع تحول لونه للأزرق.. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:27 م
إنقاذ طفل - أرشيفية
إنقاذ طفل - أرشيفية
شيرين عادل
عرضت فضائية "روسيا اليوم" تقريرا بعنوان "شرطي ينقذ حياة رضيع".

وأظهر الفيديو نشر إدارة شرطة سكوتسفيل في ولاية فيرجينيا مقطع فيديو يصور إنقاذ طفل رضيع يبلغ من العمر 19 شهرا.

ومارست إدارة الشرطة تدريبات مستمرة على إجراء الإسعافات الأولية، حيث أثمرت جهود الرقيب، جيمس تالبوت، في إنقاذ الطفل، ومساعدته على التنفس من جديد، بعد أن كاد يتحول إلى اللون الأزرق، وانخفضت درجة حرارته عن المعدلات الطبيعية.

وبعد إجراء البروتوكول الطبي المتعارف عليه خلال تدريبات الإنعاش القلبي والرئوي، استطاع الطفل التنفس قبل وصول سيارة الإسعاف، التي نقلته فيما بعد إلى المشفى، وخرج معافى في نفس اليوم من هناك.

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